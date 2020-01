Eva Robin’s si è concessa ad una chiacchierata con Peter Gomez. Nel corso della puntata del programma La Confessione, l’artista attrice e cantante, ha espresso il suo personale parere su Silvio Berlusconi.

La Robin’s non nasconde la sua simpatia per il “Berlusca”, anzi ne approfitta dell’intervista perdimostrarla. Una parentesi, quella su leader di Forza Italia, che ha portato l’icona sexy degli anni ’80 su un argomento ancora spinoso: le feste nella villa di Arcore.

L’opinione di Eva Robin’s su Berlusconi

Eva Robin’s è, insieme a Paolo Brosio, ospite della prossima puntata di La Confessione, programma in onda su Canale9.

Tra le tante la trasgressiva Robin’s confesserà anche la sua ammirazione per Silvio Berlusconi.

Alla domanda “E Berlusconi invece?“, Eva Robin’s non ha dubbi sulla risposta da dare. “Il Berlusca è troppo simpatico, mi fa una simpatia enorme” ha confidato l’artista. “Non l’ho mai conosciuto, però ho delle amiche transessuali che sono state in villa da lui e mi hanno detto che è veramente un uomo di altri tempi, davvero galante come quelli che non esistono più”.

Eva Robin’s in difesa di Berlusconi

Poi però ci ha tenuto a precisare una cosa la bella Eva Robin’s: “Mi dispiace solo che abbia avuto a che fare con delle dilettanti come tutte quelle di cui si è circondato e che lo hanno spu***nato”.

Un chiaro riferimento allo scandalo scatenato dalle accuse piovute su Arcore.

Sbottonatasi la Robin’s Gomez le chiede se le sue amiche le avessero mai raccontato qualcosa del famoso Bunga Bunga. A questa domanda Eva ha risposto: “Mi hanno detto solo che in tutti i bagni c’era un fondotinta…e non era per le ragazze.

Lui ha fatto tanto bene a queste ragazze, irriconoscenti per altro“. Insomma la visione di Eva Robin’s sulla questione è chiara e lei stessa la esprime senza troppi giri di parole.