Eravamo rimasti alla proposta di matrimonio che Riccardo Guarnieri ha fatto ad Ida Platano qualche tempo fa. Un gesto radicale e assolutamente imprevedibile, che avrebbe cancellato con un sol colpo tutte le crisi e i periodi bui che la coppia ha attraversato a causa delle tante insicurezze.

Ora però una nuova ombra torna ad oscurare la loro storia d’amore: il sospetto che tra loro sia del tutto finita. Nessuno dei due si è pronunciato a riguardo, ma stando alla reazione di Ida in trasmissione e al contenuto di alcune stories, qualcosa tra loro è cambiato ancora una volta.

Ida Platano scoppia a piangere in studio

A sostenere la tesi di una nuova è il sito il Vicolodellenews che porta all’attenzione del pubblico gli ultimi sviluppi ad Uomini & Donne. Durante la sfilata delle Dame, secondo i rumors, quando alla Platano è stato chiesto del suo futuro sposo Riccardo Guarnieri, quest’ultima sarebbe scoppiata in un pianto inconsolabile in studio.

Allarmati i presenti le avrebbero chiesto se tra loro va tutto bene. Ma tra le lacrime Ida si sarebbe rifiutata di rispondere. Un silenzio che suona quasi come assenso.

Immediatamente il dubbio che tra Ida e Riccardo sia in atto una rottura irreversibile ha cominciato a diffondersi tra pubblico presente e a casa.

Ulteriori indizi della rottura

Non è tutto però, ad alimentare questi sospetti anche le stories che Ida sta pubblicando in questi giorni. Sul suo profilo Instagram appaiono canzoni malinconiche, come Un Senso di Vasco Rossi. O ancora confidenze ai follower. “Il mio morale è molto a terra” confessa la Platano, ma allo stesso tempo tranquillizza si suoi seguaci: “Però ci sono“.

Quanto a Riccardo Guarnieri, invece, si sarebbe trincerato dietro un preoccupante silenzio. Il cavaliere non lascia trapelare nulla. Cosa sarà accaduto tra loro? Chi per primo troverà la forza di uscire allo scoperto?