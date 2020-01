Sanremo è alle porte e il pubblico non vede l’ora di assistere alla 70esima edizione della kermesse canora. Numerosi gli ospiti attesi, tra cui Lewis Capaldi, definito come il nuovo Ed Sheeran. Ma chi è l’artista internazionale pronto a calcare il palco dell’Ariston? Scopriamolo assieme!

Chi è Lewis Capaldi, ospite a Sanremo

Nato a Withburn, il 7 ottobre 1996, sotto il segno zodiacale della Bilancia, Lewis Capaldi è uno degli artisti più apprezzati a livello internazionale. Fin da piccolo ha mostrato un grande interesse verso il mondo della musica, tanto da iniziare a studiare chitarra.

Dalla voce inconfondibile e con un gran talento, il cantautore scozzese è riuscito ad ottenere 1 milione di stream, senza avere alcun major alle spalle. Ha scritto da solo i primi suoi testi, facendosi conoscere dal grande pubblico con Someone you loved che è rimasto in cima alla classifica in UK per ben 7 settimane di seguito. Il suo album di debutto è stato Divinely Uninspired to a Hellish Extent ed è risultato il disco più venduto in Gran Bretagna nel 2019, superando quota 1.2 milioni di copie a livello mondiale.

Il successo con Someone you loved

Un successo davvero incredibile, quello di Lewis Capaldi, che gli ha permesso di farsi conoscere in tutto il mondo, giungendo con la sua voce anche in Italia. Non a caso è stato scelto da Amadeus per calcare il palco dell’Ariston in vista della prossima edizione del Festival in programma dal 4 all’8 febbraio 2020.

Pur non avendo un contratto discografico come molti altri suoi colleghi, Capaldi ha registrato 1 milione di stream su Spotify grazie a Bruises. Per quanto riguarda il mondo social, inoltre, l’artista ha un account Instagram dove è seguito da oltre un milione di follower.

Soffermandoci sulla sua vita privata, invece, non è dato al momento sapere se sia fidanzato o meno. L’unica cosa certa, però, è che il brano Someone you loved è frutto di una precedente delusione d’amore. Come si evince dal The Sun, infatti, il cantautore è stato lasciato dalla sua ex fidanzata all’età di 19 anni dopo una storia di circa un anno e mezzo.

