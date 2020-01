A 43 anni è morta Natasha Stuart, star di The Voice che l’anno scorso aveva incantato il pubblico dell’edizione australiana del programma.

La cantante aveva un cancro al seno contro il quale ha lottato per anni: purtroppo è stata una battaglia che, alla fine, ha perso. La sua morte è stata annunciata dal conduttore David Campbell.

Il dolore di amici e colleghi

Natasha si era ammalata nel 2018: aveva dovuto affrontare duri cicli di chemioterapia e da tempo sapeva che la sua situazione era peggiorata.

Il cantante e presentatore David Campbell ha reso nota ai più la notizia della sua morte con un commovente post su Instagram: “È davvero doloroso annunciare che Natasha Stuart ci ha lasciati.

Il suo sorriso e la sua voce ci hanno toccati come cantante e come persona”.

Campbell è anche stato uno di coloro che ha potuto vivere gli ultimi momenti della vita della cantante, condividendo con lei il dolore e dandole conforto: “Molti di noi hanno potuto avvicinarsi a Tash e dirle addio negli ultimi giorni in cui lei ci ha accettati con la grazia e il calore che lei sempre aveva.

Abbiamo parlato di tutti i grandi successi che abbiamo cantato insieme. Poi abbiamo cantato con lei un’ultima volta”.

Poi, le ultime parole d’addio per un’amica che se n’è andata per sempre: “Mi mancheranno la sua voce e la sua compagnia. Così tanti ricordi, e risate e canzoni. Ci manchi e ti amiamo Tash. RIP”.

Le parole di Natasha sulla diagnosi precoce

Natasha Stuart, tempo prima, aveva voluto fare un discorso pubblico tramite un video diffuso in cui metteva in risalto il potere della prevenzione e di una diagnosi immediata:“Non perdere un secondo per andare da un dottore-anche se è per qualcosa che ti fa paura.

Voglio essere un esempio del fatto che puoi essere forte, vivere la tua vita e andare avanti- non importa ciò che accade. Voglio dare la forza a chiunque di prendersi cura della sua salute. Se senti che qualcosa non va, vai e controlla. Immediatamente“.