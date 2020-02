Al principio c’era solamente Eugenio per via Lagrange a Torino, munito di ironia, cappello per racimolare qualche spicciolo e una chitarra imparata a suonare per necessità di accompagnare la sua voglia di cantare. Poi arrivarono Emanuele e Paolo nel 2012 passando dal “regime dittatoriale” del solo Eugenio alla democrazia, come da loro descritta, con l’approdo infine di Lorenzo. Solamente insieme funzionano come gli Eugenio in Via Di Gioia, il gruppo torinese che in bicicletta arriverà a Sanremo per prendere parte alla 70esima edizione del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte.

Il testo di Tsunami, la loro canzone in gara a Sanremo 2020.

Eugenio in Via Di Gioia, tra le Nuove Proposte di Sanremo con Tsunami

Al bando la noia e tanta autoironia, un senso dell’umorismo dissacrante e impegnato a frantumare cristallizzati disagio sociali. Questa la firma del gruppo in gara tra le Nuove Proposte alla prossima 70esima edizione del Festival di Sanremo, gli Eugenio in Via Di Gioia in gara con Tsunami, il testo del brano sul “bombardamento” mediatico.

Il testo di Tsunami:

Siamo figli di Steve Jobs e del T9

Siamo Lego in mezzo al traffico di Play Mobile

Siamo strade pulite sotto un cielo Pantone

Campi sintetici calzini bianchi di cotoneEd anche ad occhi chiusi non è detto che dormiamo.

E stando più vicini non è vero che parliamo

È solo un’impressione

Sulle pellicole in bianco e nero

Subito dopo il flash

Noi siamo già scomparsiDa quando la gente non si trova più

Ci siamo bastati.

Da quando il fuoco non brucia più

Siamo disorientati

Da quando Archimede non eureka più

Siamo affondati

Da quando la ruota non è girata più

Siamo quadrati.

Siamo quadratiGuarda lo tsunami che travolge la città

Dentro la mia testa calma piatta

Guarda lo tsunami che travolge la città

Mentre tutto intorno affonda qui si balla, qui si balla

Cha cha cha

Cha cha…

Guarda il video:

