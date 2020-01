Le nuove proposte di Sanremo regalano sempre un tocco innovativo al Festival della Canzone Italiana. Quest’anno, per la categoria Sanremo Giovani, ci sarà anche una band dallo stile unico ed ironico, composta da 4 ragazzi torinesi: gli Eugenio in Via di Gioia.

Dalle strade di Torino a Sanremo

Il nome del gruppo è nato dalla fusione dei nomi di ciascun suo componente: Eugenio Cesaro, Emanuele Via e Paolo Di Gioia. Invece, Lorenzo Federici, 4° membro della band, ha dato il suo nome al loro primo album, intitolato appunto Lorenzo Federici. Ed anche il loro genere musicale è del tutto innovativo, poco comune sulla scena musicale italiana: la loro musica vede il mescolarsi dell’indie, del pop, delle balere, del folk e dello swing.

Dall’esordio, avvenuto 8 anni fa, nel 2012, hanno fatto molta strada.

Una carriera musicale ricca di soddisfazioni

La loro carriera nasce come artisti di strada: le prime esibizioni avevano luogo nell’affollatissima via Lagrange di Torino, a pochi passi da Piazza Castello, uno dei principali punti di riferimento per torinesi e turisti. Hanno poi iniziato ad attirare l’attenzione dei media nazionali dopo aver suonato a bordo di un treno Italo partito da Torino e diretto a Roma.

Quel giorno c’era un ritardo di 6 lunghe ore e così, per intrattenere i passeggeri e per farli “distrarre”, hanno improvvisato un vero e proprio live sui vagoni del treno. Da quel momento in poi la loro fama è aumentata sempre di più. Le prime soddisfazioni sono arrivate già nel 2013, anno in cui hanno vinto il premio della critica al Premio Buscaglione. L’anno successivo è uscito il loro primo disco, con il quale hanno fatto parlare di sé fin da subito.

Tanta musica, ma anche tanta originalità

Nel 2016 è poi arrivata un’altra novità, non solo della band, ma del mondo della musica in generale: per lanciare il il loro singolo Pam hanno ideato un videogioco, attirando l’attenzione anche dell’Ansa e di Wired. Ma anche i loro live hanno lasciato tutti a bocca aperta, tanto che si sono guadagnati il primo posto come Rivelazione Live 2014-2015 nella classifica KeepOn, ossia il meeting italiano della musica dal vivo. Nel 2018, gli Eugenio in Via di Gioia, hanno ottenuto anche il primo posto come Best Live, sempre nella classifica KeepOn.

Giovani Illuminati: il primo videoclip italiano girato con la tecnica hyperlapse

Il primo singolo del loro secondo album, uscito nel 2017, Giovani Illuminati, è stato il primo videoclip musicale italiano girato con la tecnica dell’hyperlapse: questa tecnica prevede che la macchina fotografica venga spostata ad ogni scatto di pochi centimetri o metri. Gli scatti totali per la realizzazione del video sono stati più di 42000, ma il risultato è stato incredibile.

Guarda il video:

E, a conferma di ciò, nel giro di poche settimane il video di Giovani Illuminati ha superato le 120.000 visualizzazioni. Nell’aprile dello stesso anno esce l’album Tutti su per Terra, il cui tema centrale è la relazione fra l’uomo ed il Pianeta, descritta dai cantati in modo del tutto rivoluzionata e capovolta.

Tsnunami, il singolo che li vedrà protagonisti a Sanremo

Il 2019 è stato l’anno del loro 3° disco, Natura Viva, e qualche mese dopo si sono poi esibiti al famosissimo Concerto del Primo Maggio a Roma, in Piazza San Giovanni. Tsunami è il singolo con il quale gareggeranno in questa 70esima edizione del Festival di Sanremo. Ancor prima di salire sul palco dell’Ariston hanno già avuto modo di far ballare il pubblico sulle note di Tsunami, in occasione del programma della notte di San Silvestro, l’Anno che verrà.