“Nonostante i capelli bianchi siamo sempre i soliti scemi“, sono le parole che rilascia a TvSorrisi&Canzoni Francesco Sarcina, il frontman de Le Vibrazioni pronti ad approdare sul palco della 70esima edizione del Festival di Sanremo con la loro Dov’è: il testo della canzone in gara a Sanremo 2020.

Le Vibrazioni, in gara a Sanremo con Dov’è

Se dietro le quinte la fanno da padrone le risate, quando è il momento di spiegare il fine ultimo del loro brano Le Vibrazioni e in particolare, Francesco Sarcina, si fa molto serio. “Parla degli urti quotidiani della vita che ti mettono in ginocchio – svela Sarcina – E tu devi imparare a rialzarti“.

Il testo di Dov’è, la loro canzone in gara al Festival di Sanremo 2020.

Il testo di Dov’è:

In un mondo che è confuso ormai

Pensa solo ai fatti suoi

Ed è così ormai che ognuno fa

Della sua vita un’ora.

Un’ora senza fine

Così vai tu

A dormire lontano tu solo

Ma se puoi tu

Continua a giocare insieme a meDove restano sempre i sogni tra di noi.

Che se lasci un bacio qui

Lo ritroverai

Dove esser grandi non importa sai

E non importa nemmeno quanto tempo ci vorrà

Per essere di nuovo assiemeCosa posso dirti ancora di più

Se parlare tu non puoi

Resta il fatto che ti aspetterò.

Tua madre pensa

Che prima o poi mi stancherò

Ma non credere a tutto ciò

Che per bene si dice

E non cedere.

Continua a lottare per ciò che vuoi

Dove restano sempre i sogni tra di noi

Che se lasci un bacio qui.

Lo ritroverai

Dove esser grandi non importa sai

E non importa nemmeno quanto tempo ci vorrà

Per essere di nuovo assieme.

