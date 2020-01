Francesco Sarcina è un musicista, cantante de le Vibrazioni, ex marito di Clizia Incorvaia concorrente del Gf vip. Prossimamente lo vedremo sul palco dell’Ariston con una canzone ispirata alla delusione d’amore ricevuta dall’ex moglie con cui è stato coinvolto in un lungo gossip estivo.

Sarcina, un’adolescenza difficile

Francesco Sarcina nasce a Milano il 30 ottobre 1976 da una famiglia di origini pugliesi. Sarcina trascorre un’adolescenza piuttosto travagliata: dopo il divorzio dei genitori si trova costretto a vivere con il padre, per 2 anni, in una casa abusiva. In questi duri anni inizia a coltivare la passione per la musica e si esibisce con alcune cover band milanesi.

Ma la vera svolta per la sua carriera arriva con l’incontro di Alessandro Deidda con il quale fonda Le Vibrazioni, a cui si aggiungono anche Stefano Verderi e Marco Castellani.

Sarcina, la carriera con Le Vibrazioni e da solista

Le Vibrazioni iniziano ad esser conosciuti nel 2003 con il brano Dedicato a Te. Iniziano poi le partecipazioni al Festival di Sanremo, nel 2007 come ospite d’eccezione e nel 2011 duetta con Giusy Ferreri. E presto arrivano anche le prime collaborazioni; scrive un brano per l’album “Romanzo Criminale- Il CD”, e canta la sigla del film “Eccezziunale Veramente- capitolo secondo me” con Abbatantuono.

Il cantautore collabora poi con vari rapper come Fabri Fibra, Jake La Furia, Marracash, J-Ax per poi lanciarsi nella carriera da solista debuttando con l’album Io.

Sarcina prende parte anche a varie trasmissioni televisive come Pechino Express dove partecipa in coppia con la moglie Clizia, e lo ritroviamo poi professore di Amici di Maria de Filippi.

Il grande amore e i tradimenti

La sua carriera decolla insieme alla sua vita privata.

Sarcina dopo aver conosciuto la gioia di diventare padre di Tobia Sebastiano, conosce anche un grande amore con Clizia Incorvaia, con cui si sposa ed avrà una figlia, Nina. Il matrimonio tra Sarcina e la Incorvaia termina presto e nel peggiore dei modi.

Dall’estate del 2019 i due hanno concluso la loro storia d’amore con importanti risvolti mediatici, che vedono pensati accuse di reciproci tradimenti. Sarcina accusa l’ex moglie di averlo tradito con Riccardo Scamarcio suo testimone di nozze e migliore amico, e a sua volta Clizia rilascia dichiarazioni pensanti nei quali accusa il marito di continui tradimenti e anche di pressioni psicologiche.

Oggi il cantautore sembra aver ritrovato la serenità accanto ad una giovane studentessa universitaria, ma per ora nulla di confermato.