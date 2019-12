Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip, dopo la fine dell’amore con Francesco Sarcina e uno strascico di gossip roventi sul presunto triangolo di passione che ha visto in ballo Riccardo Scamarcio. Per l’influencer si aprono le porte del reality formato ‘volti noti’, in cui spera di poter restituire alla sua vita una dimensione di ritrovata serenità. Nelle sue parole sulla scelta di partecipare al format, però, c’è spazio anche per un affondo al suo ex.

Incorvaia al Grande Fratello Vip

Come riportano diverse testate, tra cui Tgcom24, Clizia Incorvaia avrebbe confermato la sua presenza al Grande Fratello Vip attraverso i microfoni del settimanale Grazia.

Nel corso dell’intervista, l’influencer sarebbe tornata sul caso della tormentata separazione da Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni finito tra le fiamme del gossip con lei e Riccardo Scamarcio (dopo aver accusato questi ultimi di aver aver confezionato un clamoroso tradimento ai suoi danni (l’attore, infatti, era stato definito dal cantante come suo “miglior amico”, oltre che testimone di nozze).

Secondo la Incorvaia, la Casa più spiata d’Italia rappresenterebbe un’occasione di svolta per la sua vita, luogo in cui farsi conoscere nella sua piena essenza dopo il travaglio mediatico vissuto: “Sono stata etichettata come una poco di buono e ho dovuto fare i conti con una società ancora fortemente maschilista.

Scamarcio mi ha additata come una strega, neppure fossimo nel Medioevo“.

L’ex di Francesco Sarcina avrebbe accettato di entrare nel reality perché decisa a costruire una sua solida indipendenza e poter così garantire un futuro alla figlia, Nina.

L’affondo a Francesco Sarcina

Tra le pieghe del suo racconto al settimanale Grazia, Clizia Incorvaia si sarebbe lasciata andare a un tagliente commento proprio sul suo ex, e su quello che, a suo dire, sarebbe il suo attuale interesse.

“A lui non interessa che nostra figlia possa restare per un periodo senza la madre. Ha un ego immenso, teme solo che vengano fuori dettagli sui suoi tradimenti e sulla sua aggressività“. A detta dell’influncer, dunque, l’artista temerebbe una pericolosa fuga di notizie sulla sua vita privata. “Segreti”, secondo questa ipotesi, di cui solo lei sarebbe a conoscenza.

