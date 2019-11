Il nome di Clizia Incorvaia ha fatto irruzione tra le anticipazioni del Grande Fratello Vip 2020, lanciato da Alberto Dandolo su Dagospia. Dopo la notizia sulla data di inizio, l’edizione del reality targata Alfonso Signorini avrebbe già preso una forma piuttosto robusta. Per la bella influencer si prospetterebbe un’avventura capace di restituirle il sorriso, dopo lo scandalo rosa sul presunto triangolo d’amore tra lei, Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio, ampiamente smentito dalla diretta interessata ma non per questo meno appetitoso per le cronache rosa.

Clizia Incorvaia al GF Vip 2020

La notizia è stata lanciata da Alberto Dandolo su Dagospia e si è espansa a velocità supersonica sul web: Clizia Incorvaia tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, dopo tante pene d’amore e un capitolo spinoso con il presunto triangolo con Sarcina e Scamarcio che ha inondato il gossip.

“Flash! – Dopo il Dandolo Sgoop sul triangolo delle corna Sarcina-Incorvaia-Scamarcio, la Clizia furiosa in tv è più gettonata dell’ex infojatissimo marito – La bombastica influencer birichina smaltirà infatti le sue pene d’amore all’interno della casa del “GF VIP” firmato “Alfonsina La Pazza” – Qualcuno avverta Franceschino che la sua ex signora sarà nel cast del reality“.

È questo il clamoroso annuncio di Dandolo, che non risparmia un taglio pungente alla notizia.

Da parte della diretta interessata ancora nessuna conferma, ma tanto è bastato a scatenare la curiosità.

Grande Fratello Vip: cosa bolle in pentola

Cosa bolle nella pentola della prossima edizione del Grande Fratello Vip 2020? Le anticipazioni si rincorrono senza sosta, e il conduttore Alfonso Signorini sarebbe già arrivato alla definizione di un cast promettente.

Ancora si naviga a vista, con notizie che si susseguono nell’ambito delle ipotesi, ma una delle più succulente indiscrezioni dell’ultima ora riguarda la presunta partecipazione di Michele Cucuzza, celebre volto del giornalismo italiano.

C’è poi anche il nome di Lorenzo Riccardi, dato da molti come possibile concorrente insieme alla fidanzata, Claudia Dionigi.

E ancora Gemma Galgani, che secondo alcune voci potrebbe lasciare Uomini e Donne per tuffarsi nella casa più spiata d’Italia.