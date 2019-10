Riuscite a immaginare il trono over di Uomine&Donne senza Gemma Galgani? In molti probabilmente risponderanno negativamente a questo quesito e potrebbero essere rammaricati dal pensiero che ciò potrebbe avvenire ma anche per loro, si accende una piccola fiammella di speranza. Secondo quando lanciato da Vero, la Dama che viene da Torino potrebbe sì lasciare lo studio di Maria De Filippi ma non per questo sparire dalle scene.

Uomini&Donne: Gemma Galgani prossima all’addio?

Niente più batti becchi con Tina Cipollari, niente più sfilate di moda alla Marilyn Monroe, in stand-bye anche la fila di lunghi corteggiatori pronti a scendere per conquistare una volta per tutte il cuore della Dama per eccellenza di Uomini&Donne, Gemma Galgani.

Pare che, secondo quanto lanciato da Vero, la Dama torinese sarebbe pronta a salutare lo studio della De Filippi per un po’ rompendo l’abitudine.

La proposta allettante: Gemma al Grande Fratello Vip?

Come dicevamo però, questo non significa che Gemma Galgani si prenderà una pausa dal piccolo schermo, tutt’altro. La Dama sembra più propensa semplicemente a cambiare studio e vesti per approdare al reality dei reality. Si mormoreggia che alla Galgani sia stato proposto di partecipare niente meno che al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Inutile discorrere sul vuoto che verrebbe a crearsi in quel del Trono Over che Maria De Filippi dovrebbe riuscire a colmare con una presenza rilevante al punto tale da riuscire a non far pesare l’assenza della Galgani.

Come se la caverà, se tutto questo divenisse reale, la Galgani?

Al momento però tutto questo è poco più che un rumors e bisognerà aspettare ancora un bel po’ prima di aver chiaro e definito il cast della ventura edizione del Grande Fratello Vip, già rimandato numerose volte in avanti nel tempo. Un tempo che si auspica sia sufficiente per Tina Cipollari che dovrà trovare un’altra preda all’interno dello studio.