Sono momenti di fortissima apprensione per Mattia Fiaschini, un ragazzo di appena 24 anni di cui non si hanno più notizie dalla giornata di mercoledì. Forte la preoccupazione di amici e familiari che lanciano l‘appello anche sui social: stando alle poche informazioni che circolano, il ragazzo si sarebbe trovano in Australia quando all’improvviso sarebbe scomparso.

Mattia Fiaschini, scomparso in Australia

Da circa un anno, come riportato da Ansa, il 24 Mattia Fiaschini, originario di Cesenatico, lavorava e viveva in Australia, precisamente a Sidney. Da mercoledì scorso di lui nessuno ha più alcuna notizia.

Come si legge su Facebook dal post pubblicato da uno degli amici del giovane: “Era andato a fare un’escursione nel Blue Mountains, ma non è più tornato – ormai sono 3 giorni – 29 gennaio – che non si hanno notizie. Lunedì non si è presentato a lavoro“.

L’escursione in solitaria nel Blue Mountains

Un appello condiviso anche in lingua inglese e rivolto a chiunque, anche in Australia, possa avere notizie del giovane conosciuto tra gli amici anche come Alias Busto. Di Fiaschini si sa che è un grande appassionato di escursioni tanto da poter vantare alle spalle numerose scalate di quelle che si annoverano per importanza a livello internazionale.

Nel Blue Mountains Fiaschini si sarebbe trovato solo, partito per un’escursione in solitaria. Le prime ipotesi, speranzose, accreditano la pista dello smarrimento: il giovane potrebbe essersi perso e aver avuto, nel mentre, problemi con il cellulare.

Il post pubblicato sulla pagina Facebook della polizia australiana

L’appello della polizia

Diffusa anche la descrizione del ragazzo dal Mirage News: “Di aspetto mediterraneo, alto circa 1.75 – 1.80 cm, di corporatura esile, con capelli e occhi scuri e un tatuaggio di Darth Vader sull’avambraccio destro“.

“L’ultima volta che è stato visto – si legge sul profilo ufficiale della New South Wales Police – Indossava un cappellino nero, una maglietta grigia, pantaloncini neri e scarpe da trekking grigi“. Chiunque abbia notizie del giovane, questo il numero di riferimento della polizia australiana: 1800 333 000 o la polizia di Katoomba al 02 4782 8199.

*immagine in evidenza: fotogramma della New South Wales Police