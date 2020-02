A Domenica In, nell’appuntamento di questo pomeriggio, da Mara Venier arriva Iva Zanicchi. La cantante, vincitrice di ben 3 edizione del Festival di Sanremo, è ospite a Rai1 per presentare il suo nuovo libro. La Zanicchi ricorda poi con affetto gli ultimi istanti di vita insieme al padre che, prima di morire, le chiese un bacio sulla guancia.

Iva Zanicchi commenta il coronavirus

Iva Zanicchi ha sempre avuto fra le sue caratteristiche principali l’ironia e la comicità. E anche a Domenica In, dove è ospite quest’oggi, la cantante di Zingara non nasconde queste peculiarità del suo carattere.

Alla domanda di Mara Venier su che cosa ne pensi del coronavirus, il virus di provenienza cinese che sta mettendo in allarme il mondo intero, la cantante commenta con sarcasmo: “Ieri arrivando in treno alla stazione ho visto una signora cinese che è scesa dal treno e tutti gli inservienti le hanno detto di fermarsi. Adesso c’è un po’ di psicosi. Io adesso quando vedo un cinese sorrido, ma me la do a gambe. Io me ne vado, voi fate come volete. Quando uno ha paura ha paura.

Per ora non viaggio con la mascherina, ma bisogna fare attenzione. Non sghignazzare né ridere perché comunque il pericolo c’è“.

Il libro dedicato al bisnonno

La principale ragione che vede Iva Zanicchi ospite del programma domenicale targato Rai 1 è la presentazione del suo nuovo libro, Nata di luna buona. Un volume che la cantante ha dichiarato essere dedicato al suo amato bisnonno: “L’ho scritto con grande amore per il mio bisnonno. Quando sono nata io mia mamma era disperata perché era nata un’altra femmina e ero bruttina, mio papà non ha voluto vedermi per 3/4 giorni.

Invece il mio bisnonno ha detto che invece non ero proprio così bruttina e che sarei stata fortunata, perché ero nata nel giovedì di luna buona“.

“Papà prima di morire ha voluto me vicino“

Dal rapporto con il bisnonno al turbolento rapporto con il padre. Iva Zanicchi racconta di aver sempre voluto bene al padre nonostante spesso non le dimostrasse affetto. Ma c’è stato un momento di rivelazione, in cui la cantante ha scoperto quanto fosse speciale la figura paterna. La Zanicchi spiega: “L’ho capito molto tardi.

Lui aveva tutto dentro e faceva fatica ad esporsi. Mio papà prima di morire ha voluto me vicino e a fatica mi ha chiesto un bacio sulla fronte. Io l’ho baciato e dopo due/tre secondi è spirato. Eravamo uguali, eravamo gemelli. Quando andavamo in giro mi dicevano ‘sei come tuo padre’. In più amavamo allo stesso modo mia madre. Solo più tardi ho capito che papà era speciale, ma io ero troppo mammona. Non fatelo, se vostro padre lo vedete assente e poco affettusoo, è perchè magari non è capace ad aprirsi. Invece abbracciatelo“.