Nell’odissea legata al divorzio tra Johnny Depp e Amber Heard, dopo le accuse di violenze di lei (con tanto di filmato diffuso dall’attrice) spunta un audio in cui la star ammetterebbe di aver colpito l’attore. Lo rivela il Daily Mail, che ha lanciato la notizia destinata ad accendere ben più di un riflettore sulla scottante faccenda.

Johnny Depp e Amber Heard: l’audio choc

Ci sarebbe un audio pronto a riscrivere parte della travagliata storia di reciproche accuse tra i celebri ex coniugi di Hollywood. Stavolta, riporta il Daily Mail in esclusiva, il contenuto sarebbe talmente esplosivo da procurare uno strascico importate – mediatico e, forse, anche giudiziario – per l’attrice.

Si tratterebbe di un file registrato consensualmente durante una sessione di terapia di coppia datata 2015, prima del collasso della loro unione, in cui la star confesserebbe di aver picchiato l’attore e di avergli lanciato contro alcuni oggetti, tra cui “pentole, padelle e vasi“.

Il quotidiano inglese lo avrebbe ricevuto da una fonte vicina ai due, e nella serie di dichiarazioni spunterebbero chiari riferimenti a un contesto di maltrattamenti agiti dalla donna nei confronti del divo: “Mi dispiace non averti colpito in faccia con un vero schiaffo, ti stavo colpendo ma non ti ho dato un pugno.

Tesoro, non sei stato preso a pugni“.

Secondo il Daily Mail si tratterebbe di uno scambio di battute in cui la Heard cercherebbe di derubricare la sua condotta, ricalcando l’accusa di violenze a Depp che, dal canto suo, replica con un “Ti ho spinta“.

Uno dei passaggi dell’audio sarebbe un’ulteriore ammissione da parte di Amber Heard sulla natura esplosiva del loro rapporto e su quella che sarebbe stata, all’epoca, la sua incapacità di autocontrollo tra le mura domestiche: “Non posso prometterti che non sarò nuovamente fisicamente violenta, a volte mi arrabbio così tanto che non mi trattengo più…“.

La fine del matrimonio in soli 18 mesi

18 mesi: tanto (o meglio, poco) è durato il matrimonio tra le sue stelle del cinema, concluso con un divorzio in odore di guerra dove non mancano affilatissime accuse.

L’attrice ha descritto il suo ex marito senza mezzi termini, dipingendolo nell’impietoso ritratto del “mostro” e aggiungendo immagini di lividi e capelli strappati.

Depp ha risposto con una denuncia per diffamazione dal sapore milionario, corredando il tutto con foto che lo ritrarrebbero con il volto tumefatto dopo le presunte aggressioni subite dalla ex. 50 milioni di dollari il risarcimento che l’attore avrebbe chiesto per la grave macchia imposta dalle dichiarazioni della Heard alla sua carriera.

A detta dell’attore, sarebbe tutto un piano preordinato per screditarlo e dare impulso alla sua figura di attrice: “Mi ha colpito, preso a pugni e preso a calci. Inoltre mi ha ripetutamente e frequentemente lanciato oggetti tra cui bottiglie pesanti, lattine di soda, candele accese, telecomandi della televisione e barattoli di vernice più sottili, il che mi ha gravemente ferito… “.

