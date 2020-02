Sfuriata e urla a Live – Non è la d’Urso, dove Luigi Mario Favoloso ha portato in scena la sua versione dei fatti dopo le pesantissime accuse di violenza lanciate da Nina Moric. La modella lo ha dipinto come un violento, e lo avrebbe denunciato per maltrattamenti aprendo a un contrattacco che la vedrebbe a sua volta denunciata per diffamazione. Lui, dopo l’allontanamento volontario che ha monopolizzato intere pagine di gossip, si difende e rilancia con una tesi: “I lividi? Dovuti alla mini liposuzione“.

Faccia a faccia esplosivo con la madre

Luigi Mario Favoloso ne ha anche per sua madre, Loredana Fiorentino.

La donna, che nell’immediatezza della presunta scomparsa del 32enne era approdata in diverse trasmissioni tv per parlare del caso, è finita nel mirino dei veleni lanciati dal giovane.

“Mi hai messo in imbarazzo, devi ammettere di aver sbagliato. Io ora ho denunciato Nina e nei prossimi giorni depositerò altre denunce“, ha dichiarato in un serrato faccia a faccia con lei.

“Mi hanno confusa e non sapevo come reagire e come comportarmi“: questa la replica della donna davanti al pressing di suo figlio, che le ha chiesto i motivi che l’avrebbero spinta a lanciare la questione in televisione dopo la ricezione della famosa mail in cui le comunicava di essere al sicuro.

“Hai venduto delle foto a un giornale – ha detto il 32enne alla donna –, hai rilasciato interviste, le mie foto da bambino, che ero cicciottello, mi hai fatto vergognare. Non so perché l’hai fatto, ma ti hanno pagato? Mi hai creato degli imbarazzi“.

Luigi Favoloso parla dei lividi di Nina Moric

A detta di Favoloso, i lividi mostrati sui social da Nina Moric nei giorni scorsi, attribuiti dalla modella a condotte violente del 32enne, non sarebbero altro che esiti di interventi di chirurgia estetica a cui si sarebbe sottoposta.

“Voleva uccidermi“, aveva detto lei rilanciando alcuni screenshot provenienti da presunte chat di coppia, infiammando la battaglia a colpi di reciproche accuse.

In particolare, quelli più estesi ed evidenti sul fianco, postati su Instagram dalla sua ex, sarebbero “dovuti a una mini liposuzione“. Luigi Mario Favoloso lo ha sostenuto con forza negli studi di Live – Non è la d’Urso, aggiungendo di avere le prove di quanto afferma a sua discolpa.

“Barbara – ha detto rivolgendosi alla conduttrice – tu ti batti per difendere i diritti delle donne. Possiamo smascherare che Nina, in diretta televisiva italiana, ha mandato una foto di mini liposuzione e l’ha fatta passare per violenze? Questo è un mio diritto, ed è un diritto anche di tutte le donne che rimangono sotto le botte“.

