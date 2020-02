Un nuovo amore con tanto di proposta di matrimonio sta facendo impazzire il mondo del gossip. La ricca ereditiera Elettra Lamborghini pronta a calcare il palco dell’Ariston, è prossima a sposarsi con il suo Afrojack. I due appaiono sempre più felici e innamorati. Ma chi è il deejay che è riuscito a far perdere la testa a Elettra?

Afrojack, l’elettronica e le collaborazioni di successo

Afrojack è il nome d’arte di Nick Van de Wall. Nasce nel 1987 nei Paesi Bassi e coltiva sin da piccolo la passione per la musica. A soli 5 anni inizia a prendere lezioni di piano e poi crescendo si avvicina alla musica elettronica.

Nel 2006 inizia importanti collaborazione nel mondo elettronico e fonda una sua etichetta discografica, la Wall Recording.

Negli anni lo ritroviamo in altre importanti collaborazioni con i deejay di maggior successo del momento come David Guetta, Feed Legand e poi con Neyo, Pittbull e Nayer con hit di successo come Give me everyting tonight.

La proposta ad Elettra Lamborghini

Oggi sentiamo nuovamente circolare il suo nome per via del nuovo amore e del futuro matrimonio con la ricca ereditiera Elettra Lamborghini.

Una storia inizialmente tenuta lontana dai riflettori: i due iniziamo a frequentarsi nel 2018 ma vengono allo scoperto solo con la loro apparizione agli MTV Music Awards.

Il loro amore continua e si rinforza nel tempo al punto che il 27 dicembre il deejay ha chiesto chiesto ad Elettra di sposarlo. La famosa ereditiera è apparsa più felice che mai e attraverso un post Instagram ha dichiarato:“Il mio migliore amico Afrojack due giorni fa mi ha chiesto di sposarlo… Lui è la persona più dolce e amorevole che io abbia mai incontrato nella mia vita e l’unico uomo che io possa realmente chiamare UOMO“

Prima dell’amore con Elettra Lamborghini, Afrojack ha avuto una breve relazione con la modella Amanda Balk da cui è nata poi una bambina, Vegas, l’altro suo grande amore.

La neo coppia sarà pronta ad allagare la famiglia?