Che ieri sia stata una giornata particolarmente difficile per Mara Venier lo si era già intuito. Non è stato facile come sempre arrivare alla fine della puntata di Domenica In e la conduttrice ha dovuto fare i conti con plurimi ostacoli, anzi tutto l’influenza ma soprattutto anche un publico particolarmente “rumoreggiante”.

Venier malata in studio, il malore in camerino

È stata una lunga domenica per Mara Venier che in condizioni di salute traballanti ha dovuto comunque portare avanti il suo show in quel di Domenica In. A provarla, su tutto, un’influenza particolarmente fastidiosa che per certi versi ha del tutto rischiato di trattenerla fuori dalle quinte.

Il momento peggiore sarebbe giunto durante un intervallo pubblicitario poco prima che la Venier intervistasse in studio il cantante Gianluca Grignani. Dopo aver avuto problemi con la voce che, in autonomia, andava e tornava, la Venier ha accusato un malore proprio lontano dal centro dello studio.

Non solo l’influenza: anche il pubblico “ostacola” Mara

Si trovava dietro le quinte, nel suo camerino, quando provata dall’influenza la Venier si è sdraiata sentendosi quasi del tutto mancare.

Fortunatamente però, lo staff è intervenuto in suo aiuto con tanto di medico a portata di mano che l’ha subito riportata sù. Ma come dicevamo, l’influenza non è stato l’unico “intoppo” per la Venier che ieri ha dovuto ammansire un pubblico particolarmente irrequieto che, nel corso della puntata, continuava a chiacchierare ostinatamente nonostante i suoi ripetuti richiami. Ma come da copione, the show must go on, e così è stato per la Venier che, maestra della televisione, ha portato a termine la puntata con la sua solita ironia e senza far pesare le sue condizioni fisiche sull’ottima riuscita della puntata.

