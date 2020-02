La popolare conduttrice Benedetta Parodi ha deciso di tatuarsi sulla pelle altri simboli che per lei hanno molto significato. È stata lei stessa a condividerne le foto e raccontare cosa si celi dietro quei semplici ma indelebili segni d’inchiostro.

L’ala e i cuori sul braccio di Benedetta

Assieme alla sorella Cristina, Benedetta Parodi è tra i volti più riconosciuti del panorama televisivo italiano. Negli anni, ha contribuito a rimpolpare il filone alimentare con una rubrica di cucina poi divenuta celebre serie di libri. Il nome di Benedetta ormai è direttamente collegato a ricette e cucina fai-da-te, ma dietro alla sua professione c’è anche una moglie, una madre e una figlia che ci tiene a omaggiare e mostrare l’affetto che prova per i suoi cari.



In questo senso, Benedetta ha pubblicato 2 post sul suo profilo instagram: nel primo mostra i suoi nuovi tatuaggi, un’ala sull’avambraccio sinistro e tre cuori sul polso dello stesso braccio. Nell’altro, invece, ne spiega il significato.

Il significato dei tatuaggi

Molte sono state le richieste di spiegazioni, cui Benedetta Parodi ha risposto volentieri pubblicato un altro post, sempre su Instagram.

Lo stesso la vede “sotto i ferri” per i tatuaggi e nella didascalia ne spiega il significato.

“I cuori rappresentano me Matilde ed Eleonora” ha spiegato la conduttrice, riconducendo così il primo dei nuovi tatuaggi alle due figlie. L’altro, invece, ha un’altra dedica speciale: “L’ala è quella di un’aquila ma anche di un angelo e l’ho fatta in memoria di mio padre” ha spiegato la Parodi. Un tenero omaggio, che affonda le radici in un dolce ricordo. “La nostra favola preferita – racconta Benedetta – aveva come protagonista una grande aquila e la sua piccola“.

Post di Benedetta Parodi

La decisione di Benedetta di rendere indelebile sul proprio corpo un omaggio alle figlie e al padre testimonia la possibilità del tatuaggio, forma d’arte utilizzata da centinaia e centinaia di anni. Anche per gesti teneri e dolci come quello di Benedetta.