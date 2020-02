Fausto Leali ci racconta di un’amicizia che sembrerebbe essersi raffreddata molto negli ultimi anni, quella con Anna Oxa.

Anna Oxa e Fausto Leali nel passato

Era il 1989 quando Fausto Leali e Anna Oxa venivano consacrati insieme nella storia della musica italiana, vincendo la 39ima edizione del Festival di Sanremo con l’indimenticabile brano Ti lascerò.

Sono passati poco più di 30 anni, e della meravigliosa coppia Leali-Oxa sembrano restare solo i ricordi.

Ma l’affetto non passa, e ce lo testimonia l’appello di Fausto Leali a Storie Italiane, programma che fa parte del Daytime di Rai 1.

La nostalgia di Leali

Ricordando con Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane, le sue partecipazioni a Sanremo e in particolare l’anno in cui vinse con la Oxa, Leali parla con nostalgia di un “periodo specialissimo”, ed altrettante parole affettuose le spende sulla sua amicizia con Anna Oxa di fronte al pubblico di Rai 1: “Era nata una grande amicizia fra di noi, era un periodo bello e felice ma non ci vediamo da un po’ […] Oltre ad avere una splendida voce, Anna è una bellissima donna, ha un carisma particolare“.

Non è l’unico a lamentare il fatto che la Oxa sia sparita dalla circolazione, sembrerebbe infatti che sia da un po’ che non frequenta più i vecchi amici.

Si è sentito parlare anche di recente della cantante in occasione della triste scomparsa del suo primo marito, Franco Ciani, morto suicida a gennaio 2020, ma di rado ha fatto comparse in televisione.

L’appello di Leali

La Daniele incalza ancora Leali sul suo rapporto interrotto con la Oxa, lui ribadisce che non dipende da lui l’interruzione dei rapporti, e per sottolineare il concetto lancia un appello direttamente alla Oxa: “Per cortesia, chiama Fausto, che desidera tanto rivederti“, queste le parole dei due in diretta.

“Anna è una splendida donna con una bellissima voce“, ha concluso poi Leali. “Questo suo volersi allontanare da tutti mi dispiace molto“.