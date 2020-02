Alba Parietti ha parlato della coppia Amadeus – Fiorello e del 70° Festival di Sanremo, in un’intervista ad Adnkronos in cui non ha nascosto il suo punto di vista sulle polemiche innescate intorno alle dichiarazioni del conduttore (accusato di sessismo per alcune considerazioni su Francesca Sofia Novello).

Alba Parietti parla di Amadeus e Fiorello

“Invidiosi e cacciatori di clic puntano alla lite tra Amadeus e Fiorello“: è così che Alba Parietti dipinge i contorni di una situazione che avrebbe vissuto in prima persona, sostenendo che la coppia che si affaccia alla 70esima edizione del Festival di Sanremo “non potrebbe funzionare meglio“.

Secondo la showgirl, i due conduttori, con le loro differenze, restituirebbero l’immagine di un equilibrio pressoché perfetto tra umorismo e professionalità. A suo dire sarebbe un “connubio ideale“, ghiotto boccone sulla tavola di chi vorrebbe “destabilizzarli ancor prima di cominciare“.

E Fiorello, in conferenza stampa prima dell’esordio della kermesse, ha scherzato sulla sua presenza all’Ariston, al fianco del collega e amico Amadeus nella grande avventura sanremese: “Io non sono un vero e proprio ospite, diciamolo, mi ha scelto proprio per l’aspetto fisico.

Mi ha detto: ‘Rosario sei migliorato. Tu fra Tra tre mesi compirai 60 anni e ti trovo fico. Ti voglio al mio fianco, né davanti né indietro“.

La showgirl difende il conduttore di Sanremo 2020

Alba Parietti difende Amadeus dalle accuse di sessismo che sono arrivate a cascata, dopo la conferenza stampa di presentazione del Festival in cui la sua frase sulla fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, è diventata un vero e proprio caso.

La polemica collaterale alle questioni fisiologiche che si innescano intorno ad ogni edizione di Sanremo (su tutte, la scelta dei brani in gara) ha occupato intere pagine e ha finito per spingere il direttore artistico alla replica: “Sono stato frainteso“.

La showgirl non sembra avere alcun dubbio: “Basta guardare il profilo Instagram di Amadeus, in coppia con la moglie, dove il nome di Giovanna viene prima di quello di Amedeo. A proposito di passi indietro“. Il riferimento è al social che il conduttore ha aperto in coppia con la sua dolce metà, spazio in cui entrambi condividono aggiornamenti con migliaia di follower.

