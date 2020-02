Valerio Scanu è stato uno degli indiscussi protagonisti del nuovo programma di Milly Carlucci Il cantante mascherato. Il personaggio da lui interpretato era l’Angelo, che ha suscitato molti commenti positivi del pubblico, grazie alle sue esibizioni. Il cantante ha però rivelato in un post di Instagram che questa trasmissione è arrivata nella sua vita in un momento in cui stava per rinunciare alla musica.

Valerio Scanu è l’Angelo de Il cantante mascherato

La prima edizione de Il cantante mascherato si è conclusa lo scorso 31 gennaio. Una trasmissione che ha raccolto grandi successi di ascolti, soprattutto per la sua componente legata al mistero.

Il format sudcoreano, esportato prima negli Stati Uniti ed in Germania, è giunto in Italia grazie a Milly Carlucci, che ha voluto tentare questo esperimento nel nostro Paese.

I concorrenti indossavano delle maschere molto caratteristiche e modulavano la voce in modo da non farsi riconoscere dalla giuria e dai telespettatori. L’aura misteriosa ha avvolto tutta questa stagione e uno dei concorrenti che ha scatenato i commenti del pubblico è stato sicuramente l’Angelo. Dietro la maschera celestiale si celava Valerio Scanu, che è arrivato alla puntata finale, classificandosi al quarto posto.

Valerio Scanu: “Stavo per dire basta”

In seguito alla finale de Il cantante mascherato Valerio Scanu ha voluto pubblicare un post di Instagram, in cui si è confessato al suo pubblico, ammettendo che la trasmissione ha dato una svolta alla sua carriera, alla quale era pronto a rinunciare.



“Un’esperienza arrivata in un momento in cui stavo per dire “basta” ed ero lì e lì seriamente…la chiamata per @ilcantantemascheratorai arriva nel periodo più basso del mio percorso artistico ma anche nel periodo più buio della mia vita”: questa la sua dichiarazione sui social.

Ospite da Caterina Balivo, nella puntata del 3 febbraio di Vieni da me, ha confermato le sue dichiarazioni, ammettendo di avere affrontato un momento critico per la sua carriera musicale.

Sicuramente l’esperienza nella trasmissione della Carlucci lo ha riportato sul palco, dandogli la spinta per ricominciare.

Ci sarà da aspettare una nuova versione di Valerio Scanu? Staremo a vedere.