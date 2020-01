L’attesa per Il Cantante Misterioso sta per terminare. Milly Carlucci, che da venerdì 10 gennaio presenterà in prima serata su Rai 1 il nuovo talent game show del tutto innovativo, ha rivelato, nel corso della conferenza stampa, alcune informazioni sul nuovo programma.

8 celebrità si sfideranno in forma anonima

Si tratta di un talent nato in Corea, che, raggiungendo un incredibile successo, ha fatto il giro del mondo fino ad arrivare anche sul piccolo schermo italiano. La Carlucci ha spiegato che si tratta di un cast di personaggi famosissimi in vari settori, precisando: “Sono personaggi di qualunque genere, artistico e non“.

Le 8 celebrità in gara si sfideranno in forma anonima poiché il loro volto sarà coperto da una grande maschera pittoresca. Ognuna delle 8 celebrità ha deciso quale costume indossare, ed i protagonisti saranno: l’Angelo, il Mastino, il Leone, il Mostro, il Pavone, il Coniglio, l’Unicorno ed il Barboncino. Milly Carlucci, nel corso della conferenza stampa, ha inoltre elogiato il coraggio e l’audacia dei concorrenti nel prender parte al talent e ha aggiunto che, a suo avviso, con una maschera ed un vestito che li copre totalmente ognuno di loro si sentirà più libero.

“I concorrenti hanno avuto l’audacia di partecipare a #IlCantanteMascherato, ognuno di loro ha scelto una maschera. Con quella addosso tutti in realtà si sentiranno più liberi.

Solo dopo l’eliminazione riveleranno la propria identità”

Un programma all’insegna della riservatezza

Per preservare ancora di più la riservatezza dei concorrenti ed il clima di mistero del programma, i concorrenti devono indossare durante le prove un casco integrale e un mantello nero ed inoltre, sulle loro felpe è presente la scritta: “Non parlarmi“. L’identità del personaggio verrà svelata solo da coloro che saranno eliminati dal gioco. La futura conduttrice dello show ha informato il pubblico che, ognuno, munito del proprio smartphone, potrà partecipare da casa e influenzare del sorti dei partecipanti, in quanto è offerta ai telespettatori la possibilità di votare su Instagram.

Il voto espresso attraverso il social può salvare una delle maschere e farla accedere alla puntata successiva. A decidere le sorti dei cantanti, oltre al pubblico da casa, ci sarà anche la giuria d’eccezione formata da Patty Pravo, Flavio Insinna, Ilenia Pastorelli, Francesco Facchinetti e Gullermo Mariotto. Raimondo Todaro, anche lui all’oscuro dell’identità dei cantanti in gara, invece curerà la parte coreografica delle esibizioni.

Poche informazioni sul programma più misterioso della tv

Anche se la particolarità del programma è quindi la segretezza ed il mistero del talent show, qualche informazione sui partecipanti è stata fornita: di loro sappiamo che vantano di 46 partecipazioni al Festival di Sanremo, tra cui 5 vittorie, 250 milioni di dischi venduti, hanno condotto ben 70 programmi televisiva e partecipato a 25 film, oltre ad essersi esibiti in concerti in tutto il mondo.

La direttrice di Rai 1, Teresa De Santis, ha spiegato che si tratta di un format pensato per tutta la famiglia. “Smascherare” il cantante mascherato non sarà per nulla facile perché i concorrenti non saranno solo mascherati fisicamente, ma anche le loro voci verranno modificate. L’identità dei protagonista è sconosciuta anche alla giuria, i quali, secondo quanto detto dalla Carlucci, dovranno trasformarsi in veri e proprio Sherlock Holmes nel corso delle 4 puntante del programma.