Milly Carlucci condurrà Il Cantante Mascherato, un nuovo programma che andrà in onda su Rai 1 a partire da venerdì 10 gennaio 2020. Per un posto in giuria si prenota Flavio Insinna, pronto a vestire i panni del giurato per la novità della Rai.

Flavio Insinna aspetta la chiamata di Terence Hill e Milly Carlucci

Non è squillato il telefono di Flavio Insinna dopo Don Matteo: “Non mi hanno chiamato per tornare in un cameo nei panni del capitano Anceschi, ma se me lo chiedessero correrei immediatamente“. Il conduttore de L’Eredità ha infatti dichiarato: “Se il generale Milly chiama, io obbedisco: ci si incontra, si parla ed è ovvio che, se me lo chiede, io corro!” .

L’appello è stato lanciato sul settimanale Nuovo Tv e la risposta di Milly Carlucci non è tardata ad arrivare: “Sicuramente lo chiamerò!”. Per il momento nulla di certo, neanche il cast che prenderà parte al programma, ma d’altronde l’alone di mistero emerge già dal nome.

Il mistero de Il Cantante Mascherato

Sono ancora molte le curiosità da scoprire in merito alla nuova trasmissione, per ora la certezza è che Milly Carlucci, oltre all’impegno fisso della 15esima edizione di Ballando con le Stelle, già ricca di novità (e fiori d’arancio), è stata scelta per la conduzione dello show.

Il programma musicale, nato in Corea del Sud, ha riscontrato un enorme successo su scala globale ed ha appassionato gran parte del pubblico internazionale. Il format prevede infatti che proprio il pubblico venga coinvolto nel riconoscimento dei volti nascosti sotto le maschere. Non resta da scoprire se Milly Carlucci deciderà di nascondere il volto del collega Flavio Insinna sotto la maschera dei giurati.