Enrico Nigiotti, a Sanremo 2020 col brano Baciami adesso, sta vivendo un periodo sereno anche dal punto di vista sentimentale. Il cantante di X Factor infatti è fidanzato da alcuni anni con l’insegnante e ballerina Giulia Diana.

Chi è Giulia Diana

Enrico Nigiotti è diventato, nel giro di pochi anni, uno dei volti più famosi del panorama musicale italiano, collezionando anche partecipazioni ai due talent per eccellenza e cioè Amici e X Factor. Il cantante ha validi motivi per essere sereno e tra questi c’è Giulia Diana, la ballerina e insegnante che gli sta facendo battere il cuore.

Della ragazza si conosce poco. Sui suoi social pubblica, essenzialmente, video delle sue coreografie insieme ai suoi allievi e si vede che ci mette anima e corpo nella sua passione.

La giovane, livornese, è laureata in Psicologia ed ha aperto il Laboratorio di Danza e Movimento, supportata proprio dal fidanzato. I due si sono messi insieme 3 anni fa e il loro rapporto appare più solido che mai. Enrico e Giulia hanno scelto anche di mantenere il loro legame lontano dai riflettori.

Oggi vivono proprio a Livorno ed hanno adottato 2 cani di cui prendersi cura insieme.

Enrico Nigiotti e il rapporto con Elena D’Amario

Enrico Nigiotti e Giulia Diana sono affiatatissimi e il cantante ha più volte rivelato come la fidanzata non sia gelosa del fatto che sia rimasto in ottimi rapporti con Elena D’Amario, sua ex e ballerina di Amici. I due si erano conosciuti proprio durante il talent di Maria De Filippi e il cantante, all’epoca, prese una decisione molto importante: si auto eliminò dal programma per poter permettere alla ballerina di proseguire l’avventura ad Amici.

Successivamente, però, Elena D’Amario lasciò Enrico per recarsi a New York, scritturata dalla compagnia Parsons Dance. I due, oggi, ricordano con affetto quei momenti vissuti nel programma di Canale 5 anche se Nigiotti ha affermato di averlo vissuto in modo infantile e di essere maturato molto nel tempo.

