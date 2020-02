Momenti di fortissima commozione sul palco dell’Ariston che, con l’ingresso di Carlotta Mantovani, si ferma subito dopo la sfida diretta delle Nuove Proposte per omaggiare il grande conduttore scomparso, Fabrizio Frizzi. Con voce commossa Amadeus accoglie sul palco la Mantovani, porgendole in omaggio il tipico mazzo di fiori di Sanremo in un giorno particolarmente significativo: il giorno del compleanno dello stesso Frizzi.