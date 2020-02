È stato necessario un intervento di Barbara D’Urso in persona nell’ultima puntata di Pomeriggio 5. In studio infatti è esplosa una accesa discussione tra l’opinionista Karina Cascella e l’ex gieffino Cristian Imparato.

Presto i toni si sono scaldati al punto che il dibattito è trasceso fino a diventare lite. Tutto è cominciato con la tesi di Cristian secondo la quale la Cascella modificherebbe le proprio fotografie.

La discussione tra Karina Cascella e Cristian Imparato

È stato Cristian Imparato a far notare alcune anomalie nelle fotografie pubblicate su Instagram di Karina Cascella.

Secondo il gieffino l’opinionista avrebbe ritoccato gli scatti prima di pubblicare su Instagram. Imparato batte sul “Tu Quoque”, dal momento che proprio Karina qualche puntata fa aveva accusato la giovane Alice, presente in studio durante il dibattito, della medesima colpa. Secondo Imparato un atteggiamento incoerente.

“Attacchi una ragazza quando tu sei la prima a modificarti le foto, sei ridicola!” ha detto il gieffino una volta giunto in studio. La replica di Karina non si è fatto certo attendere: “Ma parli tu che vai a taggare gli autori di Pomeriggio 5 per farti invitare!

“. Poi ha aggiunto: “Ringrazia che è grazie a me che sei qui, se non parlavi di me non eri qui adesso!“.

I toni si scaldano

Barbara D’Urso fa difficoltà a mantenere l’ordine: le voci si sovrastano, le accuse palleggiano finendo da un campo all’altro e non mancano i commenti degli altri ospiti in studio come Maria Monsè. Fino a che non vola qualche parola pesante. “Quella che non lo dice sei tu, io lo dico e non mi importa. Tu dici di no però fai le figure di merd*!

” ha detto Imparato. È stato allora che Barbara ha richiamato tutti all’ordine. ” Impara a parlare in televisione ragazzino!“.

Cristian non sembra intenzionato a demordere. “Sei ignorante e fai la scaltra quando ti pare e piace. Dipende quale luce, ignorante e cafona che non sei altro!“. A quel punto Karina ha domandato: “Ma non sai parlare senza dire queste parole?“.