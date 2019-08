Fa non poco chiacchierare uno degli ultimi scatti postati sui social da Cristian Imparato. Il piccolo cantante ormai più famoso per essere stato concorrente dell’ultima edizione “nip” del Grande Fratello di Barbara d’Urso, continua a regalare “gioie” ai follower che lo seguono con ossessione su Instagram: questa volta lo scatto è totalmente senza veli.

Cristian Imparato nudo al mare: è polemica

Ci si domanda se verrà mai censurato lo scatto o se Instagram chiuderà un occhio sul lato b di Cristian Imparato, apparso in questi giorni in bella vista sui social. Uno scatto che lo ritrae dalle ginocchi in sù, di spalle, parzialmente immerso nelle acque.

Salta evidentemente agli occhi il particolare: un dettaglio che si nota dal momento che non c’è. Cristian Imparato si è infatti fatto immortalare nudo, senza alcuno slip a nascondere le natiche esposte al vento e agli occhi degli utenti dei social.

Cristian Imparato nudo sui social. Fonte/Instagram Cristian Imparato

Le critiche: “Amareggiata per l’esempio negativo“

Come sempre, il web si scatena e, come ancor più sovente, si divide in chi critica e chi apprezza, difendendolo dalle critiche e criticando a loro volta. Una catena di Sant’Antonio pressoché impossibile da spezzare e che si agita con fervore tra i commenti.

“Ti ho sempre apprezzato, ma dopo questa ti dico veramente che hai bisogno di uno psicologo, fatti curare, sono davvero amareggiata per l’esempio negativo” scrive un utente che trova concordi con lei altri 43 follower di Cristian Imparato ma anche qualcuno contrario.

Cristian Imparato si difende: “SHOCCATO“

“SHOCCATO. Uno psicologo per una foto dove di vede il fondoschiena? – risponde a lei direttamente Imparato – Non ne hai mai viste?!?! Come siete frettolosi a giudicare la gente”. A ruota, altri utenti lo difendono: “Ragazzi siamo nel 2019 e ancora ci scandalizziamo per una foto di un c**o, wow che antichi“.

E ancora, una difesa durissima: “Tra qui e Facebook leggo dei commenti al limite dell’inverosimile…. parlate di vergogna, di dignità… Dignità di cosa? Ma scherziamo? Siamo tempestati tutti i giorni da chia**e e te**e al vento… adesso se lo fa lui non ha dignità? E la Ferilli? La Marcuzzi? – tuona l’utente – Raoul Bova? Luca Argentero? Loro hanno fatto interi calendari con le chia**e al vento! Ma lavatevi la bocca prima di sputare me**a“.

*immagine in alto: Cristian Imparato. Fonte/Instagram Cristian Imparato (dimensioni modificate)