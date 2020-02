Papa Francesco ha avuto un breve colloquio con la pellegrina alla quale aveva dato uno schiaffetto in risposta alla sua insistenza.

La reazione “umana” del Papa

Era il 31 dicembre, alcuni giorni dopo il compleanno di Papa Francesco, quando è avvenuto l’episodio che tanto ha fatto discutere: il Pontefice stava passeggiando tra la folla dopo il Te Deum diretto alla visitazione del Presepe quando una pellegrina lo ha strattonato per un braccio per attirare la sua attenzione, provocando la reazione stizzita del Papa che ha risposto con uno schiaffetto sulla mano della donna per allontanarla.

Le polemiche sul web

Il fatto ha scatenato le reazioni del web, tra l’indignazione e l’ironia sono stati pubblicati e condivisi meme e fotomontaggi sull’accaduto, ai quali sono seguiti i commenti di chi invece comprendeva e giustificava il gesto.

L’accaduto in sé non sembrava di particolare rilevanza, ma la notizia è divenuta virale facendo il giro del mondo.

Sono anche arrivate prontamente le scuse pubbliche del Papa il giorno dopo durante la celebrazione dell’Angelus, nella quale Bergoglio ha espresso la sua riflessione sull’accaduto: “A volte perdiamo la pazienza. Anche io. E chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri“.

L’incontro tra il Papa e la pellegrina

Pochi giorni dopo, come riporta il sito dell’Ansa, Papa Francesco, non soddisfatto dalle pubbliche scuse, ha voluto anche un incontro con la pellegrina.

L’incontro è avvenuto al termine di un’udienza generale nell’Aula Paolo VI.

La pellegrina, di cui non si conosce il nome, è stata accompagnata da alcune amiche. Vi è stato dunque un breve dialogo e una stretta di mano tra Bergoglio e la donna.

Quest’incontro non è stato pubblicizzato dai media vaticani. È stato il Papa stesso successivamente, lontano da microfoni e telecamere, a riferire l’episodio dichiarando di essere rimasto molto scosso e dispiaciuto per la reazione iniziale.