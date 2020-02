Sabrina Paravicini ha postato una foto su Instagram con la parrucca che l’ha accompagnata nei mesi della sua battaglia contro il cancro. L’attrice, nota al grande pubblico per il ruolo di Jessica in Un medico in famiglia, combatte da un anno contro un carcinoma e racconta spesso attraverso i social il tortuoso percorso che sta attraversando nella sua vita.

Sabrina racconta la malattia

Il pubblico italiano conosce bene il nome di Sabrina Paravicini, specialmente per avere interpretato la simpatica infermiera di Un medico in famiglia, ma l’attrice lombarda ha all’attivo una carriera ricca di esperienze.

Nel 2019 ha anche diretto, insieme a Nino Monteleone il film Be Kind – Un viaggio gentile all’interno della diversità e scritto il libro Io ragiono con il cuore, entrambi incentrati sulla sindrome di Asperger, dalla quale è affetto suo figlio Nino.

Sabrina Paravicini nel post di Instagram

Da un anno Sabrina combatte contro un cancro al seno e, con molto coraggio, ha raccontato ai followers di Instagram alcuni momenti della sua lotta. È di pochi giorni fa il post dell’attrice dedicato alla parrucca che ha indossato in seguito alla perdita dei capelli, dovuta alla chemioterapia.

La Paravicini sorride alla fotocamera ed ha tra le mani il manichino con sopra Carlà, nome da lei assegnato all’oggetto che ha dovuto indossare in questi mesi complicati.

Il post di Instagram con Carlà

La foto di Instagram è stata acompagnata da una lunga didascalia, nella quale l’attrice ha raccontato ai suoi fan del rapporto instaurato con Carlà.

Sabrina ringrazia la sua parrucca per averle conferito sicurezza in momenti di vita quotidiana, dice di averla riposta su di una mensola e di avvicinarsi ogni tanto per accarezzarla.



“Chissà magari un giorno farò un monologo in teatro che inizierò con indosso la parrucca, me la toglierò e la presenterò al pubblico: Carla’, la mia compagna di viaggio“. Così si conclude il post della Paravicini, con un moto di gratitudine nei confronti della parrucca e di speranza per il futuro.