Zucchero vive ormai da anni un amore travolgente con Francesca Mozer. Il cantante emiliano ha attraversato momenti di grande difficoltà in seguito alla fine del suo matrimonio con Angela Figlié negli anni ’90. È però rinato grazie alla passione con la Mozer, mamma del suo terzo figlio, Adelmo Blue.

Il cuore infranto di Zucchero

Il pubblico si aspetterebbe forse da Zucchero una personalità forte, accompagnata da quel diavolo in lui della tanto nota canzone, ma se si dice “anche i duri hanno un cuore” un motivo ci sarà. Il cantante emiliano ha infatti vissuto un periodo di depressione, negli anni ’90, in seguito alla fine del suo matrimonio con Angela Figlié Fornaciari aveva avuto da Angela le due figlie Alice ed Irene ed era probabilmente molto innamorato della moglie, tanto da cadere in una spirale di sconforto nel momento della rottura.

Il cantante ha più volte dichiarato di essersi sentito perso e di aver trovato rifugio nel blues, che gli permetteva di non pensare. L’amore, però, non ha tardato a tornare e Zucchero è stato travolto dai sentimenti per Francesca, sua attuale compagna.

Chi è Francesca Mozer

Francesca Mozer e Zucchero vivono la loro storia da più di 20 anni e dall’amore tra i due è nato Adelmo Blue, terzo figlio del cantante. La coppia ha deciso di stare lontana dai riflettori, dando la possibilità al figlio di crescere senza i privilegi che un padre noto potrebbe fornirgli. La famiglia Fornaciari vive infatti in una fattoria a Pontermoli, in provincia di Lucca.

Francesca nasce proprio nel lucchese e la sua famiglia è nota agli abitanti del posto. Il padre è infatti un celebre imprenditore nel campo edilizio, che ha costruito a Pietrasanta alcuni importanti edifici ed un famoso ascensore, che permette ai cittadini di raggiungere la spiaggia dalla strada.



La Mozer e Zucchero sembrano particolarmente uniti, un amore che ha sicuramente finora giovato al cuore infranto del buon Fornaciari.