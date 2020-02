Bella e brava, il pubblico la ama per il suo talento, ma chi è Francesca Tocca? Scopriamo di più sulla moglie di Raimondo Todaro, la ballerina professionista di Amici.

Chi è Francesca Tocca

Come il marito, anche Francesca Tocca è una ballerina di professione. Nata a Catania il 24 luglio del 1989, ha conosciuto il suo grande amore da giovane, proprio grazie alla passione che li unisce. Infatti, Francesca ha iniziato studiare danza fin da piccola e all’età di 16 anni ha conosciuto Raimondo Todaro, che ne aveva 18, ballando insieme come colleghi.

Nel 2013, nella sua città natale, ha aperto una scuola di ballo, la Todaro Dance Academy, che gestisce con Raimondo. La vera popolarità è arrivata nel 2015, quando è entrata come professionista ad Amici, la trasmissione di successo condotta da Maria De Filippi.

L’amore con Raimondo Todaro

Pur conoscendosi da molto tempo, la scintilla tra i due non è scattata subito. Come ha rivelato il ballerino di Ballando con le Stelle a Visto: “Siamo stati solo colleghi per 4 anni“. Però, dopo essersi dovuti allontanare per gli impegni lavorativi, Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno capito di non poter vivere l’uno lontano dall’altro.

Così, come ha rivelato sempre il ballerino, ha tradito la sua ex con la sua futura moglie. Dopo 3 anni di convivenza, il primo giugno del 2014 si sono sposati e la loro figlia Jasmine, nata il 23 ottobre del 2013, ha fatto la damigella d’onore alle nozze dei suoi giovanissimi genitori.

Curiosità sulla ballerina Francesca Tocca

Francesca Tocca insieme al marito ha vinto il secondo posto ai campionati italiani di danze latinoamericane, genere in cui Francesca Tocca si distingue per bravura.

Ama condividere momenti della sua vita privata, che trascorre soprattutto con la famiglia e gli amici, sul suo profilo Instagram. Segni particolari, oltre alla bellezza e alla bravura: un tatuaggio sul polso, un dolcissimo cuore.

