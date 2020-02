Da qualche anno l’ascesa di Francesco Gabbani nel panorama musicale italiano appare inarrestabile. I motivetti orecchiabili e convincenti, i testi semplici, che nascondono riferimenti e critiche alla cultura occidentale, sembrano convincere il pubblico del bel Paese. I premi ed i riconoscimenti ottenuti negli ultimi 4 anni sono la dimostrazione del consenso nei confronti del cantante carrarese. Ma chi è davvero Francesco Gabbani?

Le vittorie a Sanremo

Nel 2016 Gabbani si mostra per la prima volta al grande pubblico dell’Ariston, partecipando al Festival nella categoria Nuove Proposte con il brano Amen. È già un grande successo, il testo dissacrante convince gli spettatori e soprattutto la critica.

Gabbani si aggiudica il primo posto, ma la sua canzone non si accontenta di stare all’apice del podio e riceve infatti altri tre premi: l’Emanuele Luzzati, il Mia Martini dalla critica e il Sergio Bardotti per il miglior testo. La sua espressione sorridente e trasognata colpisce il pubblico, che lo consacra nuovamente l’anno successivo, regalandogli una vittoria nella categoria Big con il brano Occidentali’s Karma. Lo schema è lo stesso: un ritornello orecchiabile, che porta l’ascoltatore a ballare ed un testo apparentemente semplice, che cela significati più profondi e critiche alla società moderna.



Il cantante, anche quell’anno, si aggiudica un ulteriore premio: il TIMmusic, per il brano più ascoltato sull’omonima piattaforma. Vincitore del Festival, Gabbani va di diritto all’Eurovision Song Contest, dove purtroppo si sa, l’Italia non vince dal 1990.

La vita privata e la fidanzata Dalila Iardella

Gabbani nasce a Carrara nel’82 e si avvicina al mondo della musica sin da piccolo, in quanto la sua famiglia possiede l’unico negozio di strumenti della città. Il cantante è infatti in grado di suonare batteria, chitarra, pianoforte e basso.

Firma il suo primo contratto discografico nel 2010 e da lì prende forma la sua carriera musicale.

Della sua vita privata si sa poco, se non che è fidanzato da 6 anni con Dalila Iardella, tatuatrice di Carrara con la quale Francesco vive. I due sono particolarmente riservati, quindi non lasciano trapelare troppe informazioni sulla loro storia d’amore. Dalila ha diversi tatuaggi che fanno riferimento alle canzoni di Francesco. Ne farà di nuovi dopo questo Sanremo?

Quest’anno, infatti, il cantante carrarese si propone al 70esimo Festival di Sanremo con il brano Viceversa, scritto in collaborazione con Pacifico.

Suona, canta, balla e fa evidentemente entusiasmare la giuria demoscopica, che lo premia collocandolo primo nella classifica provvisoria. Sanremo è evidentemente il suo palco e ogni volta che lo calca continua a convincere.