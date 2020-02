Tosca è una delle concorrenti in gara al Festival di Sanremo di quest’anno. L’artista si è esibita nella seconda serata della kermesse andata in onda ieri.

Ma fuori dal palco si sa poco della cantante dal momento che si tiene abbastanza lontana dalle pagine di gossip. Si sa però che è legata sentimentalmente a un attore teatrale: scopriamo chi è il suo compagno Massimo Venturiello.

Tutto sul marito della celebre cantante Tosca

Massimo Venturiello, classe 1957, oggi 62enne, è un attore e regista teatrale. Proprio nell’ambito teatrale l’uomo è celebre per aver lavorato in alcune opere di Gabriele Lavia.

Sul piccolo schermo, invece, molti lo riconosceranno come Cesare Carrano in Distretto di polizia 6, ma anche in altre apparizioni in fiction targate Mediaset come L’onore e il rispetto e Il peccato e la vergogna. Al cinema ha lavorato anche per Taviani ed Ettore Scola.

Con Tosca quindi non c’è solo un rapporto d’amore ma anche una collaborazione artistica: la donna si è infatti presentata al Festival di Sanremo 2007 con un brano proprio scritto dal compagno, “Il terzo fuochista”, e con lui ha duettato anche nella serata speciale dedicata ai duetti.

Quello che pochi sanno è che anche Tosca ha una passione per la recitazione teatrale e ha anche lavorato a fianco del compagno in alcune opere.

Il post di Tosca dedicato al compagno – Instagram

La partecipazione di Tosca al celebre Festival dei fiori

Tosca è quindi tornata sul palco dell’Ariston dopo 13 anni dalla sua ultima partecipazione alle kermesse canora. La cantante ha presentato per la prima volta nella serata di ieri il brano “Ho amato tutto”, un pezzo tipicamente sanremese che mette in mostra le abilità canore della donna.

All’Ansa l’artista aveva faticato a credere di essere stata ammessa al Festival, pensando che fosse uno scherzo: “Fiorello smettila non è uno scherzo simpatico” aveva detto al conduttore Amadeus. Poi la piacevole ed emozionante sorpresa nello scoprire che non si trattava di uno scherzo.

Approfondisci

Tutto sul Festival di Sanremo

Il testo di “Ho amato tutto”, canzone di Tosca a Sanremo 2020