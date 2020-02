Una seconda serata degna dell’esordio. Continua il successo della 70esima edizione del Festival di Sanremo che continua a conquistare consensi da parte del pubblico. Come ogni Festival che si rispetti, anche questa sera si è dovuto fare i conti con grandi performance ed esibizioni/apparizioni mediocri. Un tour all’interno della seconda serata tra top e flop.

I top della seconda serata del Festival di Sanremo

Fiorello

Amadeus sarà anche il direttore artistico ma è Fiorello il vero protagonista di questa 70esima edizione del Festival. Dopo aver esordito vestito da “prete” nel corso della prima serata, per la seconda serata si riserva la facoltà di chiedere “in prestito” i vestiti questa volta all’amica e collega di Mediaset, Maria De Filippi.

Uno sketch irriverente che ha mandato del tutto in visibilio il pubblico dell’Ariston .

I Ricchi e Poveri

Una reunion che tanti auspicavano da tempo senza aver mai potuto veder realizzato il proprio sogno. Eppure, grazie al “colpaccio” di Amadeus e alla magia del Festival, anche i Ricchi e Poveri si ritrovano a Sanremo dopo 40 anni. Una performance dal gusto retrò che fa tuffare indietro nel passato il pubblico, ammaliato dall’esibizione – un ripercorrere a ritroso i grandi successi del passato da Che sarà a Mamma Maria – a cui si unisce il “prezzemolo” del Festival, ancora una volta, Fiorello.

Tiziano Ferro e Massimo Ranieri

Dopo aver emozionato e scaldato l’atmosfera dell’Ariston sulle note di Almeno tu nell’Universo, Tiziano Ferro regala al pubblico del Festival una nuova esibizione da brivido. Questa volta però, non è da solo di fronte al microfono: con lui, come era già stato preannunciato, anche Massimo Ranieri che con Ferro ha voluto riportare all’Ariston il suo grande successo, Perdere l’amore.

Le parole per descrivere le emozioni, si sprecano.

I flop della seconda serata del Festival

Elettra Lamborghini

Sulla performance della ricca ereditiera, si lascia il giudizio al pubblico. Sulla scia dell’esibizione di Achille Lauro che ha stupito ma anche lasciato basito il pubblico sanremese, anche Elettra Lamborghini non è da meno con il suo twerking sul palcoscenico con tanto di spalle al pubblico che sicuramente non ricordano quelle di Celentano.

La durata

A tutto c’è un limite e forse è il caso di ricordarlo anche ad Amadeus.

In molti sui social e non solo, di fronte allo spettacolo musicale, sembrano però lamentarsi della durata del Festival che per la seconda serata di seguito sfora le 5 ore di diretta. Uno spettacolo che sicuramente lascia senza fiato ma che, tirato alle lunghe, sembra mandare molti appassionati in apnea.

Junior Cally

Ultimo posto in classifica per lui. Dopo le polemiche ancora prima di iniziare, Junior Cally non riesce a guadagnarsi nulla sul palco dell’Ariston ed esce sconfitto da 2 classifiche, sia quella parziale della serata, sia quella generale che prende in considerazione tutti e 24 big in gara.