Se Amadeus è riuscito già a conquistarsi un record in termini di share, indiscusso protagonista di questo Festival di Sanremo è Fiorello. Questa sera, superano le aspettative e riprendendo anche quanto già da lui anticipato stasera, Fiorello si è presentato sul palco dell’Ariston in abiti da donna, quelli di Maria De Filippi.

Fiorello vestito da Maria De Filippi all’Ariston

Un Festival di Sanremo d’improvvisazione e soprattutto, di sorprese. Dopo l’esibizione di ieri sera di Achille Lauro, big in gara con Me ne frego, che sul palco dell’Ariston gli abiti se li è tolti lasciando di stucco il pubblico in sala e non solo, la seconda serata si apre nelle vesti di Maria De Filippi.

Fiorello continua ad essere la fidata spalla di Amadeus rompendo l’iniziale ghiaccio in quel dell’Ariston e ha deciso di farlo questa sera indossando gli abiti dell’amica, icona di Mediaset.