Amadeus fa letteralmente il botto. La prima serata del Festival di Sanremo si porta a casa ascolti record (e questa non è una novità, ma una frase che sentiamo ogni anno), ma si tratta di numeri che non hanno precedenti nell’ultimo decennio, almeno in termini di share.

I numeri della prima serata

La prima serata di Sanremo (qui le pagelle e qui i top & flop) ha totalizzato 10.058.000 telespettatori con uno share del 52,2% (in particolare: Sanremo Start 12.841.000, 43,96% – prima parte 12.480.000, 51,24% – seconda parte dopo mezzanotte 5.698.000, 56,22%).

Numeri che avranno fatto sobbalzare dalla sedia i vertici Rai e che – come consuetudine da un paio di anni a questa parte – blindano Amadeus per un possibile Sanremo bis (vanno confermati nelle altre serate). Con un Tiziano Ferro ospite fisso e un Fiorello co-conduttore (con una intro ben riuscita) c’era da aspettarselo, ma nessuna previsione avrebbe mai azzardato tanto. Esplicativo, in tal senso, il commento tecnico da parte del comico siciliano che, stamattina, dopo aver visto i dati auditel, ha esordito così:

Il tweet di Fiorello

Share mai così alta negli ultimi 15 anni

Se in termini di telespettatori, Amadeus ha superato i numeri dell’anno scorso, ma ha fatto peggio di tanti altri anni, è lo share a sorprendere.

Un 52.2% non si vedeva da 15 anni, meglio di lui solo Paolo Bonolis nel 2005 con il 54.78%. Ecco il confronto con gli altri Festival:

2019 (Baglioni, Raffaele, Bisio): 10.086.000 – Share: 49.5%

2018 (Baglioni, Hunziker, Favino): 11.603.000 – Share 52.1%

2017 (Conti con Maria De Filippi) 11.374.000 – Share: 50.37%

2016 (Conti, Raffaele, Garko e Ghenea): 11.134.000 – Share: 49.48%

2015 (Conti, Arisa, Emma e Rocio): 11.767.000 – Share: 49.34%

2014 (Fazio e Littizzetto): 10.938.000 – Share: 45.93%

2013 (Fazio e Littizzetto): 12.969.000 – Share: 48.20%

2012 (Morandi, Papaleo, Mrazova): 12.764.000 – Share: 49.69%

2011 (Morandi, Belen, Canalis e Luca e Paolo): 11.992.000 – Share: 46.32%

2010 (Clerici) 10.718.000 – Share: 45.29%

2009 (Bonolis con Luca Laurenti): Spettatori: 10.114.000 – Share: 47.93%

2008 (Baudo, Chiambretti, Guaccero, Osvart): 7.680.000 – Share: 36.46%

2007 (Baudo e Hunziker): 9.760.000 – Share: 45.44%

2006 (Panariello, Blasi e Cabello): 9.141.000 – Share: 44.45%

2005 (Bonolis, Clerici, Fellini): 12.218.000 – Share: 54.78%

Il commento del direttore di Rai 1, Stefano Coletta, in conferenza stampa stamattina: “Un risultato straordinario, non mi piace mai usare toni e parole enfatiche, ma dopo 15 anni questa prima serata torna oltre il 50%.

Un dato che sa di straordinarietà. Le comparazioni potevano avere dei parametri non così netti in considerazione del fatto che il direttore artistico ha riportato i Giovani nella prima serata. Questo rende ancor più efficace la considerazione di questi numeri”.

Tutte le notizie sul Festival di Sanremo