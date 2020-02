Proprio all’Ariston di Sanremo si riuniscono laddove, nel 1981, iniziarono ad allontanarsi. Sono arrivati sul palco dell’Ariston i Ricchi e Poveri, il quartetto che al Festival di Sanremo 2020 ha deciso di riunirsi dopo 40 anni realizzando i sogni di un pubblico che aveva abbandonato ogni speranza di rivederli uniti.

Festival di Sanremo, i Ricchi e Poveri riuniti all’Ariston

Era il lontano 1981 quando Marina Occhiena, a ridosso di quella che sarebbe stata la loro sesta partecipazione del Festival di Sanremo, decise di dire addio al gruppo, I Ricchi e Poveri lasciando da soli Angela Brambati, Angelo Sotgiu e Franco Gatti.

Un addio che nonostante tutto non ruppe quel sodalizio che ha continuato a sopravvivere per anni sino al 2016, un anno drammatico per Franco Gatti che dopo la perdita del figlio, decise di ritirarsi.

I Ricchi e Poveri: la storica reunion sul palco dell’Ariston

Dall’ultima volta che tutti e 4 si sono trovati fianco-fianco sul palco, sono trascorsi più di 40 anni ma galeotta la 70esima edizione del Festival di Sanremo per il quartetto che, sul parco, si ritrova. Sono proprio i I Ricchi e Poveri, protagonisti di questa seconda serata, il vero “colpaccio” di Amadeus che è riuscito in un’impresa più unica che rara e soprattutto storica, portando all’Ariston di nuovo tutti e 4 i componenti.

Un evento che il pubblico attendeva e sperava da anni e che ha visto ora realizzarsi sul palco dell’Ariston.

Fiorello si unisce alla reunion storica

Ovviamente però, come se non fosse abbastanza per il pubblico rivedere riuniti sul palco dell’Ariston i Ricchi e Poveri, non mancano i colpi di scena. Nuovamente, il protagonista, è Fiorello: dopo 40 anni il gruppo ritorna a Sanremo e Fiorello coglie l’occasione per unirsi a loro.

Approfondisci:

Sanremo 2020: Amadeus ricorda Fabrizio Frizzi nel giorno del suo compleanno