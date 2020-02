Dramma in platea durante la seconda serata sanremese: un uomo di 42 anni ha avuto un infarto durante le esibizioni ed ha ricevuto immediati soccorsi: la situazione si è subito palesata come grave, ma per fortuna si è evitato il peggio.

Soccorsi immediati per l’uomo

L’uomo, 42 anni, pare si sia sentito male proprio al termine della performance di Tiziano Ferro e poco prima che iniziasse quella di Junior Cally. All’uomo è stato effettuato un elettrocardiogramma direttamente in sala. Dopodiché è stato immediatamente portato nell’infermeria del teatro Ariston ed è poi stato portato in ospedale, dove hanno provveduto a soccorrerlo immediatamente.