Giallo sul caso di un uomo e una donna trovati morti in casa a Piossasco, nel Torinese. Secondo le prime informazioni in arrivo, i carabinieri sarebbero giunti sul posto in seguito alla segnalazione di grida e richieste d’aiuto provenienti dall’appartamento in cui poi è stata fatta la scoperta. Ci sarebbe una prima ipotesi al vaglio degli inquirenti.

Uomo e donna morti in casa nel Torinese

I corpi di un uomo e una donna sarebbero stati rinvenuti all’interno di un appartamento a Piossasco, nel Torinese, e ci sarebbe già una prima ipotesi sulla dinamica.

I carabinieri sarebbero intervenuti sul posto a seguito di una segnalazione su presunte urla provenienti dall’abitazione in cui poi sono stati trovati i cadaveri. Secondo quanto riportato dall’Ansa, sarebbero intervenuti anche i Vigili del fuoco.

La prima ipotesi: omicidio-suicidio

Sarebbe questo lo scenario al vaglio di chi indaga: l’ipotesi è che uno dei due abbia ucciso l’altro per poi suicidarsi, ma tutto è ancora troppo fluido per avere una certezza in questo senso. Non si esclude, infatti, che il dramma possa essere maturato nel contesto di una violenta lite tra i due.

Da un primo esame sui corpi delle vittime, che avrebbero un’età di circa 30 anni, risulterebbero segni compatibili con un’arma da taglio. Ad allertare i militari sarebbero stati alcuni vicini di casa, allarmati dalle grida di aiuto provenienti dall’interno dell’appartamento.

Secondo le prime informazioni fornite da alcuni residenti, sembrerebbe che i due vivessero in quella casa da qualche tempo, forse da circa un anno. Un dramma i cui contorni restano ancora in gran parte da definire sotto il profilo investigativo, ma che sembra ricalcare quanto accaduto poche ore prima a Biella, dove un uomo avrebbe aggredito la moglie prima di tentare il suicidio.

Il 67enne avrebbe colpito la donna con un ferro da stiro per poi usare un coltello per cercare di togliersi la vita.