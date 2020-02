Amedeo Pagani, il marito delle scrittrice e giornalista Barbara Alberti, è un noto produttore cinematografico e sceneggiatore italiano. I due hanno una storia d’amore solida che va avanti da molto tempo, hanno avuto 2 figli, ma hanno sempre tenuto la loro relazione lontana dai riflettori.

Amedeo Pagani e Barbara Alberti: una storia d’amore lontana dal gossip

Amedeo Pagani è nato ad Addis Abeba (Etiopia), il 30 novembre del 1940. Dopo aver concluso gli studi superiori, intraprese quelli universitari iscrivendosi alla facoltà di Giurisprudenza e conseguendo la laurea qualche anno dopo. Il produttore e sceneggiatore è sposato da molti anni con la scrittrice e intellettuale Barbara Alberti, adesso concorrente del Grande Fratello Vip.

Insieme hanno avuto 2 figli: nel 1965 la primogenita Gloria Samuela Pagani, forse la meno esposta della famiglia a livello mediatico, e nel 1975 Malcom Pagani, giornalista di professione. Oltre ad una bellissima (e duratura) storia d’amore sembra che Barbara Alberti e Amedeo Pagani abbiano condiviso anche la passione per la scrittura, essendo lui sceneggiatore e lei scrittrice.

Amedeo Pagani: una vita per il cinema

Dopo la laurea in Giurisprudenza, Amedeo Pagani iniziò la carriera giornalistica.

Pochi anni dopo, il suo amore per il cinema prese il sopravvento e, agli inizi degli anni ’70, decise di intraprendere la carriera come scrittore e sceneggiatore. Divenne poi anche produttore cinematografico ed ebbe modo di lavorare con attori famosissimi, compreso il grande Marcello Mastroianni.

I premi vinti da Amedeo Pagani

Nella sua carriera nel cinema, Amedeo Pagani ha prodotto tantissimi film di successo. Inoltre, nel 2000 ha vinto un David di Donatello come miglior produttore per Garage Olimpo, dopo una candidatura nella stessa categoria nel 1996 per il film Lo sguardo di Ulisse.

È stato candidato due volte ai Nastri d’Argento, nel 2000 per Garage Olimpo e nel 2002 per il film Incantesimo napoletano. Nel 1991, ha vinto un Golden Globe come miglior produttore per La domenica specialmente.

(Immagine in alto: fotogramma canale YouTube ANAC Autori)