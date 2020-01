Barbara Alberti, classe 1943, è una delle concorrenti più dirompenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Scopriamo tutte le curiosità sulla giornalista e scrittrice della casa più spiata d’Italia.

Una vita dedita all’arte

Barbara Alberti nasce in Umbria nel 1943. Si laurea in Filosofia a Roma e fin da ragazza dimostra amore per tutto ciò che riguarda il mondo della scrittura. La sua prima opera, dal nome Memorie malvage, risale al 1976. Ha scritto diversi testi, come ad esempio l’umoristico La donna è un animale stravagante davvero: ottanta ritratti ingiusti e capricciosi nel quale la Alberti rappresentava un Don Giovanni immaginario, fino a raccontare con amorevolezza la storia di Antoine de Saint-Exupéry con Il Principe Volante.

Eclettica e gagliarda, intraprende anche la strada del cinema. La troviamo, infatti, come coautrice di sceneggiature cinematografiche come Io sto con gli ippopotami e Melissa P.

La sua più grande vocazione però è il giornalismo. Capace di affrontare molteplici argomenti, anche opposti tra loro, la Alberti scrive per Il Fatto Quotidiano e per D-La Repubblica per le donne. Opinionista per vocazione, partecipa a tanti talk show, è stata tra i concorrenti di Masterchef Celebrity Italia 2 e ha preso parte al Grande Fratello Vip 2020 con entusiasmo e tanta curiosità.

La vita privata di Barbara Alberti

Della vita privata di Barbara Alberti non si conosce molto. Molto riservata, ha dichiarato di aver usato solo una volta Wikipedia in vita sua e di non essere rimasta soddisfatta. La Alberti è stata sposata con il produttore e sceneggiatore Amedeo Pagani. Dalla loro unione, ormai giunta al termine, sono nati due figli: Malcom Pagani, giornalista, e Gloria Samuela Pagani.

Una donna dal pensiero libero

La Alberti è famosa per essere una donna schietta, sincera e soprattutto che ama la libertà d’animo e di pensiero. Forse per questo, per tanti anni, ha deciso di far parte del Partito Radicale. Simbolo di cultura e intelligenza a livello nazionale, ha sempre difeso la sua libertà di pensiero, anche quando questo voleva dire di parlare di argomenti che erano considerati ancora un taboo, come l’omosessualità e l’utero in affitto.

In un’intervista rilasciata per Gay.it ha dichiarato: “M’innamoravo solo degli omosessuali. Il motivo? Erano diversi.

Erano liberi. Erano uomini con un pensiero di rivolta. Oggi ci siamo, più o meno, tutti omologati. “

Barbara Alberti al GF Vip

La partecipazione di Barbara Alberti al Grande Fratello Vip è stata una sfida che la stessa giornalista ha voluto anche lanciare a sé stessa. Con i suoi capelli argentati sempre ben racconti e i suoi abiti lunghi e classici, l’Alberti sembra quasi anacronistica in un contesto del genere. Eppure con l’entusiasmo, l’ironia e l’arguzia che l’hanno da sempre contraddistinta anche nella sua carriera, all’interno della casa del Grande Fratello, Barbara è riuscita a trovare il suo equilibrio con i concorrenti, diventando per loro un porto sicuro. Anche in questa occasione, però, non le manda a dire, come è successo anche nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 20 gennaio 2020 in cui l’Alberti ha utilizzato parole forti nei confronti dell’ex concorrente Pasquale Laricchia.