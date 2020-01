C’erano tante aspettative su questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, eppure, ormai cominciato da 2 settimane, continua a registrare ascolti inferiori agli anni precedenti.

Maurizio Costanzo avrebbe affrontato l’argomento sulla sua rubrica di Libero, Buona Tv A Tutti. Analizzando la questione, il giornalista, avrebbe poi offerto il suo parere, dispensando qualche consiglio al conduttore Alfonso Signorini e suggerendo di guardare alle altre versioni europee del format, come ad esempio quella tedesca.

Il consiglio di Maurizio Costanzo

Quest’anno per il suo Grande Fratello Alfonso Signorini ha voluto scegliere vip di un certo calibro.

E se fosse stata proprio questa scelta a penalizzare gli ascolti? “Mi dicono, c’è Michele Cucuzza, ma c’è Adriana Volpe. È vero, servono vip un po’ inconsueti” avrebbe commentato Costanzo attraverso la sua rubrica su Libero.

Eppure nelle prime 2 settimane già si sono consumati grossi colpi di scena, come il chiarimento tra Licia Nunez e Imma Battaglia, la squalifica di Salvo Veneziano, e in ultimo a pepare la situazione l’atteso confronto tra Valeria Marini e Rita Rusic, le due donne di Cecchi Gori. Forse però bisognerebbe attuare dinamiche del tutto nuovo, così Costanzo avrebbe rivolto il suo sguardo alla Germania, proponendo di invitare alla permanenza nella casa concorrenti in sovrappeso.

“Si potrebbe fare con un dietologo che poi mette tutti in riga“.

Gli ascolti del Grande Fratello Vip

È vero, quest’anno il Grande Fratello Vip non sta raggiungendo le vette Auditel del passato, tuttavia i risultati sono comunque buoni. Alfonso Signorini è riuscito a calamitare davanti alla tv quasi 3 milioni e mezzo di telespettatori con l’ultima puntata in prima serata.

Ora però il reality si sposta di nuovo nella programmazione e fa i conti con una fiction che sta andando davvero forte.

Il lunedì, infatti, la concorrenza di casa Rai propone La Guerra è Finita con Isabella Ragonese e Michele Riondino, che la scorsa settimana ha totalizzato più del 21% di ascolti, pari a oltre 4 milioni e mezzo di telespettatori.