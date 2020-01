Dopo l’incontro avvenuto nella Casa del Grande Fratello Vip con l’ex Licia Nunez, Imma Battaglia si è sfogata prima a Pomeriggio 5 e poi in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi.

Nel corso della lunga chiacchierata l’attivista LGBT ha svelato alcuni retroscena sulla rottura con l’attrice di Le Tre Rose di Eva. Anzitutto la Nunez ha ammesso di conservare più sue foto, come se la loro storia ora fosse acqua passata. In secondo luogo la stessa Imma avrebbe ammesso che ai tempi della fine della loro storia era ancora innamorata da lei.

Ed infine ha confidato che la stessa Grimaldi, analizzando la sua relazione con Licia le ha detto di aver capito perché se n’è è tanto innamorata.

Le parole di Licia prima del GF Vip

Prima di intraprendere la sua esperienza al GF Vip Licia avrebbe chiesto ad Imma alcune foto di loro due insieme, spiegandole di un suo progetto futuro.

“Parlando del GfVip, Licia non aveva foto di noi due insieme” comincia la Battaglia nella sua intervista a Chi. “Non ne aveva perché tutto quello che c’era fra noi due partiva da me.

Mi ha chiamato il 27 novembre e mi ha detto: ‘Ho un grosso progetto tv, mi faranno delle interviste, mi chiederanno di te. Hai problemi?’. E ancora: ‘Ma sai una cosa incredibile Imma? Mi sono resa conto che non ho neanche una foto di noi due insieme’. Le foto che avete visto in tv gliele ho date io“.

Imma Battaglia e la fine di un amore

Sicuramente è doloroso ritornare sui passi di un amore ormai finito. Ma Imma Battaglia ha voluto raccontare tutto, confessando anche un retroscena che riguarda proprio i suoi sentimenti, per quanto riguarda quella rottura con la Nunez.

“Io la lascio amandola, sì, amandola” ha cominciato a ricordare a Chi. “Capendo dopo, molto dopo, che amavo l’idea che mi ero fatta di lei. Lei che non c’era mai. Che stava con me con la tuta e il pile. Ma che se usciva per andare a una cena di lavoro era una ‘femme fatale’…E io che non mi dovevo permettere di andare in tv a parlare di lei. E adesso lei urbi et orbi?

Io che a quei tempi non c’era l’unione civile e allora le dico: ‘Andiamo a Pinerolo, lì c’è don Franco che benedice le coppie’. Disse di no. Semplice. Poi vagheggiava di un figlio nostro, mi dava lo zuccherino“.

Le parole di Eva Grimaldi su Licia

Nel riportare a galla questa storia, la Battaglia ricorda le parole della sua attuale moglie, Eva Grimaldi, conosciuta proprio durante la crisi con Licia Nunez.

“Eva conosce mamma e dice: ‘Capisco perché ti sei innamorata di Licia, perché ti ricorda tua madre” dichiara Imma. “Donna d’altri tempi non abituata alle carezze. E tu con Licia, come con tua madre, ti trovi a chiedere affetto non sentendoti degna di riceverne più di una bricioletta“.