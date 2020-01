Altro capitolo della querelle che sta animando queste prime settimane del Grande Fratello. Oltre alla questione tra Pago e Serena Enardu, infatti, il grande occhio è concentrato sulle rivelazioni di Licia Nunez sul presunto tradimento dell’ex Imma Battaglia con Eva Grimaldi. La diretta interessata ribatte ancora a Pomeriggio Cinque, accusandola di mentire.

Le rivelazioni di Licia Nunez e l’incontro con Imma

Da un lato il tentativo di Serena Enardu di riconquistare Pago, dall’altro il confronto tra Licia Nunez e Imma Battaglia. L’attivista LGBT è stata nella Casa del GF Vip per parlare con l’ex fidanzata, dopo le dichiarazioni di questa sul tradimento che Imma le avrebbe fatto con Eva Grimaldi, sua attuale compagna.

Un colloquio fino male, con la Battaglia che esce dalla Casa furiosa e le due a rimbeccarsi verità e menzogne.

A seguito di quell’incontro, Imma Battaglia è stata ospite di Pomeriggio 5 e ha così continuato a replicare alle accuse di Licia Nunez.

L’accusa di Imma Battaglia: Licia Nunez è una bugiarda

Dopo il riepilogo della vicenda, infatti, Imma Battaglia parte subito dura: “È una bugiarda, semplicemente una bugiarda“, dice a Barbara d’Urso nel suo tribunalino.

“La storia tra me e Licia si è inclinata in maniera molto complicata nel 2009 – racconta – Ne ero profondamente innamorata“. Quindi parla delle differenza di età e delle difficoltà, ma il focus si sposta sulla rabbia dopo le dichiarazioni: “Lica se mi voleva parlare, mi poteva chiamare telefonare come fa continuamente. Ha scelto di andare al Grande Fratello: ha un palcoscenico 24 ore su 24“.

Per Imma sta sfruttando la sua storia con Eva Grimaldi

Un palcoscenico con cui anche la stessa Imma ha fatto i conti, entrando nella Casa per il famoso incontro finito male.

Tuttavia, ribatte: “Lei sta raccontando quello che vuole“. Quindi la frase più dura: “Non sono stupida, capisco: Licia Nunez non la conosceva nessuno. È evidente che sta sfruttando me ed Eva per la sua popolarità“. Il suo problema, dice però, è sulla verità delle affermazioni. Tra queste, quella sulla partecipazione al matrimonio con Eva Grimaldi (che su Instagram ha difeso la compagna): “Mi ha telefonato per dirmi: ‘Sei stata importantissima per me, non posso mancare'”.

La querelle sembra destinata ad alimentare ancora i programmi di gossip e le serate del Grande Fratello, in un incontro/scontro tra ex fidanzate ferite e verità raccontate diversamente da entrambe le parti.