Il Grande Fratello Vip ha da poco acceso le telecamere, ma l’attenzione è già tutta catalizzata sulla questione amorosa tra il cantante Pago e Serena Enardu. A dire la sua è stato anche l’ex gieffino Salvo Veneziano, protagonista anche di alcune frasi shock che stanno accendendo la polemica attorno a lui.

Pago e Serena: la loro storia al centro del GF Vip

Nuovo capitolo della già intricata storia tra Pago e Serena Enardu. Serena non è stata confermata all’interno della Casa e così non ha avuto così l’opportunità di passare una settimana assieme all’ex fidanzato, col quale si è bruscamente detta addio alla fine dell’esperienza a Temptation Island.

Pago ha Dopo l’incontro tra Pago e Serena nella Casa del GF Vip conclusosi con un nulla di fatto, sono arrivate ora dure reazioni all’interno della Casa.

Tra queste anche quella di Salvo Veneziano, l’ex gieffino che è entrato nella Casa insieme ad altri per una cena con i concorrenti. Qui, ha lanciato qualche frase molto dura sulla questione Pago e Serena Enardu.

Salvo spara a zero su Pago e Serena

Proprio durante quella cena, Pago è tornato sulla questione di Serena e del loro confronto.

C’è chi temeva un riavvicinamento, ma il cantante ha dichiarato di essere entrato nella casa per avere del tempo per sé, lontano da lei e da ciò che la ricorda. Interviene però Salvo, l’ex concorrente dello storico GF 1, che dice: “Posso dirti una cosa? Da spettatore: Serena ti ha fatto fare una figura di m***a di quelle mai viste“.

Il pizzaiolo siracusano rincara la dosa in maniera più pesante: “Da uomo mi sono sentito umiliato per te“. Il riferimento è a quanto successo a Temptation e al caso di Serena con Alessandro, che ha causato la rottura con Pago.

Le altre brutali frasi di Salvo a Pago

Nonostante le proteste di altri concorrenti e la reticenza di Pago ad assecondarlo, Salvo ha continuato, a suo modo, ad esprimere solidarietà al cantante. “Dopo tutto quello che gli ha detto, non dovrebbe più neanche parlarci – dice Salvo – Una persona che ti ama non ti può umiliare“.

Quindi le frasi più dure: “Ti ha fatto passare per un pagliaccio, per sfigato“. Pago replica un po’ a fatica, sembra decisamente colpito nell’orgoglio.

Salvo al centro delle polemiche per frasi sessiste

La brutalità con cui Salvo si è espresso riguardo la storia tra Pago e Serena Enardu, è la stessa delle frasi espresse sull’altra concorrente Elisa De Panicis. In un dialogo “tra uomini”, ha detto: “Si merita due schiaffi da spezzargli la colonna vertebrale, da staccargli la testa. Quella è da scannare“. Frasi molto pesanti, che hanno causato non poca polemica e c’è anche chi ne chiede l’immediata squalifica.

Iniziato da poco, ma il GF Vip ha già trovato alcuni protagonisti destinati a conquistare le telecamere, nel bene e nel male.

Il video con le frasi sessiste: