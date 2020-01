Serena Enardu e Pago hanno avuto un vero e proprio confronto nella casa del GF Vip. La Enardu ha deciso di tornare sui suoi passi dopo aver lasciato il cantante nell’ultima edizione di Temptation Island Vip. Tuttavia, il pubblico non l’ha voluta nella casa e anche il tentativo di riprendersi l’ex sembra fallito tanto da sfogarsi su Instagram.

Serena Enardu, lo scatto in aeroporto

Nella seconda puntata del Grande Fratello Vip 4 si è svolto il chiarimento tra Serena Enardu e Pago. Dopo la decisione di lasciare il fidanzato Serena sembra essersene pentita e ha chiesto, e ottenuto, di parlare con l’ex.

Il pubblico, però, non l’ha premiata e, infatti, ha deciso che non dovesse restare nel programma. Così, la Enardu è dovuta tornare a casa e ha affidato a una foto su Instagram il suo sfogo dopo il confronto tanto atteso. Serena crede di aver fatto la cosa giusta e sul social dice: “Ho pianto tanto… tutta la notte!Non so ancora se ho fatto la cosa giusta per “me” ma sono sicura di aver fatto la cosa giusta per Noi.” Serena si è fotografata in aeroporto, in procinto di lasciare Roma e ha voluto ringraziare chi l’ha supportata: “Voglio ringraziare tutte le persone che hanno votato affinché io potessi stare lì con Pacifico.

Grazie di cuore a tutti”.

Serena e Pago, il confronto al GF Vip 4

Al Grande Fratello Vip, d’altronde, sembra esserci stato proprio l’atto definitivo del rapporto tra Serena e Pago. L’ex partecipante a Uomini e Donne ha voluto tentare il tutto per tutto per tornare con Pago e le si è mostrata col cuore in mano: “Non ti voglio chiedere niente però io voglio che tu sappia che questi sono stati 7 anni importanti, ci siamo persi e ti chiedo scusa, ti ho fatto veramente male.

Lo sai che è difficile per me ammetterlo, però ho sbagliato”.

La Enardu ha detto: “Ti guarderò, aspetterò se c’è da aspettare”. Pago, dal canto suo, nonostante abbia rivelato tutto l’amore per Serena e si sia detto ancora preso dalla sua ex vuole prendersi del tempo per sé. Solo così potrà capire cosa voglia per lui ed ha anche rifiutato un bacio con la sua ex, facendole capire di non volerla nella casa del GF.