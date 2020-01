La vicenda di gossip tra il cantante Pago e Serena Enardu si sta per arricchire di un nuovo capitolo. Lui è già nella casa del Grande Fratello Vip, lei dovrà essere ammessa o meno nella puntata di stasera. Intanto, entrambi hanno confessato i sentimenti che provano l’uno per l’altro.

Da Temptation Island al GF Vip

Di reality in reality. La coppia formata da Pacifico Settembre, in arte Pago, e Serena Enardu era scoppiata alla fine della loro esperienza a Temptation Island. All’ultimo falò di confronto, i due si erano lasciati dopo 7 anni di relazione, a causa di un flirt col pallavolista Alessandro.



Pago è entrato nella casa del GF Vip in cerca di riscatto, ma non si aspettava che in studio ci sarebbe stata anche lei, Serena Enardu. La donna è ancora in attesa di sapere se potrà entrare nella casa per una settimana, di modo da chiarirsi con l’ex fidanzato. Da parte sua, sembra esserci apertura.

La confessione di Pago sull’amore per Serena

Nonostante le critiche a Serena Enardu ricevute da Pupo, opinionista del programma, l’ex fidanzata di Pago potrebbe trovare modo di chiarirsi con lui.

La stessa in un confessionale ha la sua stima per l’uomo e il fatto che gli manca da morire. “Per questo magari potrebbe servire un confronto con me, così si toglierebbe dalla testa dei pensieri che secondo me ancora non si è tolto” ha dichiarato.

Anche Pago sembra aperto a questa ipotesi. In un momento del programma, parlando con altri concorrenti ha detto: “Avevamo due vite diverse. Abbiamo cercato molte volte di stare insieme. Per me è stata la donna che ho amato di più in assoluto, ho perso la testa per lei“.

Da sera quindi questi sentimenti potrebbero agevolare la discussione, sempre che il televoto permetta a Serena Enardu di entrare nella casa del Grande Fratello.

Guarda il video: