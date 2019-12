La loro storia d’amore è finita con Temptation Island. Pago e Serena Enardu hanno deciso di lasciare l’isola delle tentazioni da single, ma a quanto pare il sentimento tra loro è ancora molto forte. Di certo lo è per lui, che giorno fa ha ammesso di esserne ancora innamorato.

Tuttavia la reazione della bella sarda a questa dichiarazione pubblica insinua il dubbio che per lei non sia poi così diverso. Intanto i reality potrebbero tornare a metterci di nuovo lo zampino di mezzo, e tenerli separati.

La reazione di Serena Enardu

Il cantante è stato ospite lo scorso sabato a Verissimo.

Nel salotto di Silvia Toffanin, Pago ha parlato della sua esperienza a Temptation Island a cui ha partecipato in coppia con la sua compagna dell’epoca Serena Enardu. Purtroppo per la loro storia non è finita bene e a decidere di troncare è stata proprio lei, Serena. Ma con la Toffanin Pago ha pubblicamente dichiarato di esserne ancora innamorato.

La Enardu non ha commentato esplicitamente questa dichiarazione. Tuttavia i follower di Instagram avrebbero interpretato una sua story pubblicata sul noto social network come una diretta reazione alle parole del suo ex.

Serena Enardu, la story

Serena avrebbe condiviso una sua immagine accompagnata da una strofa della canzone di Emma Marrone dal titolo Basti Solo Tu. “Non servono bugie per me che so vedere che cosa si nasconde in ogni tua espressione” si legge sulla story che ha cominciato a girare sul web. Che le parole della cantante salentina le siano servite per comunicare velatamente quello che ancora prova per Pago? Se lo stanno domandando in molti.

Pago concorrente del Grande Fratello Vip

Certo è che, seppure sia dietro l’angolo un ritorno di fiamma, la coppia potrebbe affrontare un’altra difficilissima prova.

Sempre nel corso della sua intervista a Verissimo, infatti, il cantante ha ufficializzato il suo prossimo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip.

Oltre a tenerli lontani, la casa potrebbe nascondere nuove “tentazioni” per il cantante. Sono tutte ipotesi, eh, ma potrebbe anche capitare di assistere ad un’incursione della Enardu nella casa. Sarebbe bello vedere come il GF riesca a riavvicinare quello che Temptation Island ha messo in crisi.