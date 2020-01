Neanche 2 giorni dall’ingresso del Grande Fratello Vip che già Licia Nunez è riuscita a scatenare il caso mediatico. Un caso che a seconda delle reazioni delle persone coinvolte potrebbe o meno gonfiarsi parecchio.

Intanto Imma Battaglia, ex dell’attrice di Le Tre Rose di Eva, chiamata in causa dopo il suo arrivo nella Casa, ha già fatto sentire la sua sonora replica. Ma con la Battaglia è stata “collateralmente” coinvolta la sua famiglia: i fratelli di Imma hanno già commentato l’episodio sui social. E a dare man forte all’attivista LGBT anche Vladimir Luxuria che si schiera dalla sua parte.

Insomma un putiferio e a scatenarlo sono state proprio le parole della Nunez su Imma e sulla loro relazione. Tutto tace sul versante Grimaldi, attuale moglie della Battaglia, ma non è detto che Eva continui a perseguire la strada del silenzio…

Le accuse di Licia Nunez

In diretta, nel corso della prima puntata l’attrice di Le Tre Rose di Eva, Licia Nunez ha confidato ad Alfonso Signorini e al suo pubblico dell’infedeltà di Imma Battaglia. Nel racconto la Nunez ha spiegato di aver vissuto una storia lunga 7 anni con la Battaglia, fino a che quest’ultima non l’avrebbe tradita con quella che oggi è l’attuale moglie, Eva Grimaldi.

“Ci siamo lasciate per un suo tradimento, proprio con Eva Grimaldi, la donna che ha sposato. L’amore resta, si trasforma, ma resta” ha dichiarato Licia, che oggi è felice accanto a Barbara, la sua nuova compagna.

La replica di Imma Battaglia

Imma, d’altro canto non è rimasta in silenzio a guardare, ma immediatamente ha deciso di replicare alle accuse scrivendo sui social e lasciando intuire che ci sono molti dettaglia che la Nunez avrebbe omesso sulla loro relazione.

“Se vuoi raccontare la nostra storia, raccontala tutta“.

Il post, apparso inizialmente in una story della Battaglia, con tanto di tag a Signorini e alla stessa Nunez, è stato poi replicato anche un Twitter.

Dalla parte di Imma

Al fianco di Imma si è schierata anzitutto Vladimir Luxuria, che pare si sia espressa rivolgendosi proprio alla Nunez. “Trovo scorretto (e incompleto) come Licia abbia dipinto Imma e la loro relazione e non so se le convenga raccontare tutto: Imma la conosco da anni ed è sempre stata leale.

Sono sicura che Imma Battaglia saprà chiarire tutto (se ne avrà voglia)“.

Più amarezza si legge invece nelle parole dei fratelli di Imma Battaglia, Pasquale e Lucia, insieme alla cognata dell’attivista Simona Zarro. Intervenuti attraverso i commenti al post della Battaglia, questi ultimi fanno notare che ai tempi della loro relazione la Nunez non voleva vedere il suo nome affiancato a quello di Imma, ma anche che non gradiva la presenza dei suoi nipotini (all’epoca di 4 e 1 anno) in casa. “La Nunez sta utilizzando mia sorella per avere visibilità nella Casa del Gf ” scrive la sorella Lucia. “La Nunez sa benissimo cosa ha fatto nella sua vita durante il periodo in cui sostiene di aver avuto una relazione con mia sorella Imma“. Infine c’è la moglie di Imma, la Grimaldi che si limita a condividere il post della Battaglia mostrandole il suo appoggio in questa circostanza.