L’edizione del Grande Fratello Vip 2020 è alle porte e i nomi dei concorrenti iniziano ormai a trapelare. Tra di loro ci sarà Licia Nunez, attrice del mondo della cinematografia e delle soap all’italiana.

Età, vita privata e curiosità

Licia Nunez, all’anagrafe Lucia Del Curatolo, nasce a Barletta nel 1980. Intraprende fin da giovane la carriera di fotomodella. Ha studiato recitazione dal 2000 al 2003 e all’inizio della sua carriera la troviamo protagonista di diversi cortometraggi. Esordisce nel 2003 con il film Alla fine della notte di Salvatore Piscitelli e, in seguito, ottiene altri ruoli in diversi film e soap tra cui Vivere, Incantesimo e Le tre rose di Eva.

Ha preso anche parte alla quinta edizione di Ballando con le stelle facendo coppia con il ballerino professionista Dmitry (Dima) Pakhomov.

Nonostante l’attrice sia molto riservata sulla sua vita privata, sappiamo che ha avuto una relazione dal 2004 al 2010 con Imma Battaglia, attivista e politica italiana nonché attuale moglie di Eva Grimaldi.

Nel 2018 ammette, in un’intervista, di avere una relazione con un uomo e di sognare la maternità.

La sua partecipazione al Grande Fratello Vip è stata annunciata attraverso un video sul canale ufficiale Twitter del programma.

Licia Nunez è sopravvissuta al nostro #GFQUIZ… con qualche suggerimento 😏#GFVIP pic.twitter.com/YuA0HlNRnc — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 5, 2020

Gli altri concorrenti del GF Vip

Negli ultimi giorni sono trapelate altre informazioni sui concorrenti che parteciperanno alla quarta edizione del reality show. Tra questi abbiamo Antonio Zequila, attore classe 1984 e concorrente dell’Isola dei famosi 3. Michele Cucuzza, che è stato giornalista del Tg2 e la Vita in diretta. E ancora Aristide Malnati, anche lui naufrago e famoso per aver definito “feccia” Giulia de Lellis. Poi si scusò. E Pago, cantante, tornato alla ribalta per la partecipazione a Temptation Island Vip nel 2019 dove uscì da solo.

Tra le concorrenti donne, oltre a Licia, ci saranno Clizia Incorvaia, modella famosa per essere l’ex moglie di Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni. Fernanda Lessa, modella e dj brasiliana. Adriana Volpe, volto storico di Mezzogiorno in famiglia e de I fatti vostri e Antonella Elia, showgirl italiana che ha partecipato a diversi programmi televisivi molto famosi, tra cui La Corrida, Non è la Rai e La ruota della fortuna.

Alfonso Signorini sta mantenendo la sua promessa: quella di fare un Grande Fratello Vip con volti veramente noti del mondo dello spettacolo.